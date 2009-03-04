14 کشته و زخمی در انفجار بغداد / افزایش تلفات نظامیان آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع امنیتی عراق امروز از وقوع انفجار در مرکز بغداد و کشته و زخمی شدن دستکم 14 نفر از جمله نیروهای پلیس خبر دادند.

یک فرد انتحاری امروز با هدف قرار دادن گشتی پلیس در منطقه الکراده و منفجر کردن خود، دستکم دو نفر را کشت و 12 تن دیگر را زخمی کرد.

اغلب قربانیان این انفجار که حوالی ظهر رخ داد، نیروهای پلیس هستند.

خبر دیگر اینکه مشاور اطلاع رسانی نظامیان آمریکایی در عراق از کشته شدن یک نظامی آمریکایی در موصل خبر داد.

این نظامی شب گذشته بر اثر حمله موشکی به پایگاه آمریکایی در موصل کشته شد.

بنا بر اعلام منابع پلیس عراق، در این حمله هشت فروند موشک کاتیوشا به این پایگاه شلیک شد که بالگردهای آمریکایی مدت کوتاهی پس از این حمله در فراز آسمان منطقه به پرواز درآمدند.

با کشته شدن این نظامی آمریکایی شمار تلفات انسانی ارتش آمریکا در عراق از سال 2003 تاکنون به چهار هزار و 255 نفر رسیده است.