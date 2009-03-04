برگزاری کنفرانس تهران به معنای دخالت در امور فلسطین نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی در حاشیه کنفرانس بین المللی "فلسطین مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت" که در سالن اجلاس سران برگزار می شود در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه موضوع فلسطین متعلق به کل جهان اسلام است، بیان داشت: نباید این مسئله را منحصر به جهان عرب نامید.

وزیر سابق امور خارجه کشورمان اضافه کرد: ایران میزبان این کنفرانس است و همه کشورهای اسلامی باید در کنار ایران به وظایف خود در رابطه با فلسطین عمل کنند.

ولایتی با تاکید بر اینکه برگزاری این کنفرانس به معنای دخالت در امور فلسطین نیست، به پیشنهاد رهبر معظم انقلاب در رابطه با برگزاری رفراندوم در فلسطین اشاره کرد و گفت: باید همه فلسطینیان اعم از مسلمان، یهودی و مسیحی در این رفراندوم شرکت کنند؛ چرا که رهبران فلسطین نیز این کنفرانس را قبول دارند.

ولایتی در پایان ابراز امیدواری کرد که در ادامه تلاش ها، نتیجه مطلوب در رابطه با سرزمین فلسطین به دست آید.