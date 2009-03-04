رهبران دینی امریکا به دنبال ممنوعیت استعمال دخانیات هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیانا نیوز سنتر، کشیشهای مذاهبی لوتری، باپتیست و متودیست ریاست گروهی 30 نفری را در مجلس ایالتی هدایت می‌کنند تا از سناتورها بخواهند نه تنها استعمال دخانیات را ممنوع اعلام کنند بلکه قوانین معافیت از مالیات فروشگاههای فروش الکل و قمارخانه‌ها را نیز لغو کنند.

ائتلاف ایمان و سلامت ایندیانا دو سال پیش با هدف ممنوع کردن دخانیات تشکیل شد. اعضای این ائتلاف را 20 نفر از رهبران مسلمان، مسیحی و یهودی تشکیل داده‌اند.

حامیان این ممنوعیت صدها لامپ کوچک در مقابل ساختمان مجلس ایالت با نماد سیگار نکشید قرار داده و برای حکمت قانون‌گذاران و اهمیت زندگی و منافع شخصی در دیدگاه آنها دعا کرده‌اند.

کلرنس مور از کشیشای باپتیست و دان گرانگلر از کلیسای متودیست اظهار داشتند که خطر دخانیات برای سلامتی باعث شده آنها این مسئله را در زمره اخلاق تلقی کرده و خواستار ممنوعیت آن شوند.

یکی از مقامات مسئول در مجلس ایالتی اظهار داشته است که درخواست آنها را بررسی می‌کند اما تاکنون تاریخی در این رابطه مشخص نکرده است.

