  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۴۲

دادستان مراغه:

لازمه پیشگیری از جرم رعایت بهداشت قضایی است

تبریز - خبرگزاری مهر: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مراغه لازمه پیشگیری از وقوع جرم را رعایت بهداشت قضایی در سطح جامعه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در مراغه، سهراب اقبالی پیش از ظهر امروز در جمع روسای بانک‌های دولتی و خصوصی مراغه افزود: برای جلوگیری از جرم باید پیشگیری کیفری، غیرکیفری و وضعی علاوه بر دستگاه قضایی توسط سایر سازمان‌ها انجام شود.

وی اظهار داشت: در زمینه پیشگیری کیفری دادستان به نمایندگی از جامعه مدعی العموم در خصوص مسایل مورد اختلاف اقامه دعوا و رسیدگی می‌کند، اما در پیشگیری غیرکیفری باید تمام سازمان‌ها و ادارات و نهادهای دولتی هر کدام به نوبه خود وظایف محوله و ارشاد و راهنمایی مردم را بر عهده بگیرند.

اقبالی عنوان کرد: این کار نیز تنها از طریق آگاهی دادن به مردم و افزایش اطلاعات آنها میسر است که در این زمینه باید آموزش‌های همگانی پر محتوا و همچنین گسترش رفاه نسبی و کاهش فاصله طبقاتی مورد توجه قرار بگیرد.

وی در تعریف پیشگیری وضعی نیز گفت: در این راه، کار دستگاه‌ها باید از طریق کنترل و نظارت مستمر و ویژه بر نیروی انسانی زمینه وقوع جرم را از بین ببرند.

اقبالی تاکید کرد: بانک‌ها باید در مورد صدور دسته چک به اشخاص نهایت دقت را داشته باشند تا افراد سودجو از این مسیر نتوانند اقدام به اخلال در نظم اقتصادی کنند.

کد مطلب 843373

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها