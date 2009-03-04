  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۳۸

همایش "منجی‌گرایی، ولایت‌مداری و مقاومت اسلامی" برگزار می‌شود

همایش "منجی‌گرایی، ولایت‌مداری و مقاومت اسلامی" برگزار می‌شود

همایش "منجی‌گرایی، ولایت‌مداری و مقاومت اسلامی" با هدف تقدیر از چهره های ماندگار 30 سال مقاومت اسلامی و سخنرانی رئیس دومین جشنواره بین‌المللی آخرین منجی، روز شنبه 17 اسفند در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش به مناسبت سالروز آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج)  ، با سخنرانی دکتر علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس دومین جشنواره بین المللی آخرین منجی و حجت الاسلام آقاتهرانی نماینده مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد .

سردار سرلشگر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، حاج داوود احمدی نژاد دبیر کمیته پدافند غیر عامل کشوری و دکتر مصطفوی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی  از دیگر شرکت کنندگان این همایش معرفی شده اند .

دی این همایش علاوه بر تقدیر از 30 شهید ماندگار مقاومت اسلامی در جهان، مسنجر اسلامی ساخته شده توسط جمعیت دفاع از مقاومت اسلامی « الحماة » با هدف ارائه پیام رسانی برای از بین بردن امکان جاسوسی اطلاعات در اینترنت توسط صهیونیست ها رونمایی خواهد شد، و نسخه انگلیسی خبرگزاری آینده روشن با هدف تحلیل آخرالزمانی مباحث روز در سطح بین الملل آغاز به کار خواهد کرد.

همچنین نمایش پنج فیلم و نماهنگ برتر با موضوع منجی گرایی، ولایت مداری و مقاومت اسلامی، ارائه سرود منجی توسط گروه سرود مقاومت و توزیع بسته های فرهنگی مرتبط با منجی گرایی، ولایت مداری و مقاومت اسلامی در بین شرکت کنندگان از دیگر برنامه های این همایش عنوان شده است .

همایش "منجی گرایی، ولایت مداری و مقاومت اسلامی" روز شنبه 17 اسفند ماه از ساعت 15 الی 18 در تالار همایش های کوثر سازمان صداوسیما واقع در خیابان حضرت ولی عصر (عج)، جنب خیابان بلال سازمان صدا و سیما با مشارکت وزارت کشور، نیروی مقاومت بسیح و سازمان صدا و سیما برگزار خواهد شد .

کد مطلب 843374

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها