به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش به مناسبت سالروز آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) ، با سخنرانی دکتر علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس دومین جشنواره بین المللی آخرین منجی و حجت الاسلام آقاتهرانی نماینده مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد .

سردار سرلشگر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، حاج داوود احمدی نژاد دبیر کمیته پدافند غیر عامل کشوری و دکتر مصطفوی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از دیگر شرکت کنندگان این همایش معرفی شده اند .

دی این همایش علاوه بر تقدیر از 30 شهید ماندگار مقاومت اسلامی در جهان، مسنجر اسلامی ساخته شده توسط جمعیت دفاع از مقاومت اسلامی « الحماة » با هدف ارائه پیام رسانی برای از بین بردن امکان جاسوسی اطلاعات در اینترنت توسط صهیونیست ها رونمایی خواهد شد، و نسخه انگلیسی خبرگزاری آینده روشن با هدف تحلیل آخرالزمانی مباحث روز در سطح بین الملل آغاز به کار خواهد کرد.



همچنین نمایش پنج فیلم و نماهنگ برتر با موضوع منجی گرایی، ولایت مداری و مقاومت اسلامی، ارائه سرود منجی توسط گروه سرود مقاومت و توزیع بسته های فرهنگی مرتبط با منجی گرایی، ولایت مداری و مقاومت اسلامی در بین شرکت کنندگان از دیگر برنامه های این همایش عنوان شده است .



همایش "منجی گرایی، ولایت مداری و مقاومت اسلامی" روز شنبه 17 اسفند ماه از ساعت 15 الی 18 در تالار همایش های کوثر سازمان صداوسیما واقع در خیابان حضرت ولی عصر (عج)، جنب خیابان بلال سازمان صدا و سیما با مشارکت وزارت کشور، نیروی مقاومت بسیح و سازمان صدا و سیما برگزار خواهد شد .