کمپ استقبال از مسافران در روستاهای گلستان دایر می شود

کمپبه گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هوشنگ غلامزاده ظهر چهارشنبه در کمیته ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان افزود: همچنین بهتر است افراد با لباس متحدالشکل به ارائه خدمات به گردشگران و اطلاع رسانی درباره اماکن گردشگری، مذهبی، خدماتی با آماده کردن بروشور پردازند.

وی اظهار داشت: در روستاهای پرتردد و واقع در مسیر مناطق مذهبی و گردشگری حداقل یک مسجد را به صورت ‪ ۲۴ساعته آماده اقامه نماز از سوی مسافرین کنند.

غلامزاده یادآورشد: در نیمه دوم اسفند ماه طی طرحی ضربتی نسبت به پاکسازی روستاها و جمع آوری نخاله‌های ساختمانی و نیز شست وشوی همه روزه معابر تا پایان تعطیلات نوروزی اجرا می شود.



معاون امور عمرانی استاندار گلستان بیان داشت: تعیین کشیک واحدهای مختلف شهرداری در ایام نوروز، جمع آوری کلیه وسائل مزاحم از سطح شهرها، رفت و روب روزانه خیابان‌ها و معابر سطح شهر، شست و شوی کامل خیابان‌ها و کانال‌های روباز و آهک پاشی کانال‌ها، به عنوان بخشی از اقدامات شهرداری‌ها در این ایام نام برد.

غلامزاده خاطرنشان کرد: همچنین جمع آوری خاک تلمبار و زباله‌ها و پسماندها از سطح شهر، رنگ آمیزی جداول و رفیوژهای میانی خیابانها و معابر، بهسازی المان‌های شهری، ترمیم و مرمت حفاری‌های و پیاده روها از دیگر این اقدامات است.

