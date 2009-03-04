به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن همبستگی زنان ترکیه در نظر دارد برای رساندن صدای مظلومیت بانوان ستم دیده غزه در پی تجاوزات رژیم صهیونیستی به این شهر، همایشی بین المللی با حضور شخصیت‌های زن دنیای اسلام در این کشور برگزار کند.

این گرهمایی با حضور تعدادی از انجمن‌های غیر دولتی زنان این کشور خواهد ‌شد. همچنین بانوان مسلمان شرکت‌کننده در این گردهمایی با حضور در سفارت فلسطین در ترکیه حمایت خود را از زنان مسلمان غزه اعلام می‌کنند.

برپایی نمایشگاهی از آثار زنان هنرمند مسلمان و دیدار با شخصصیت‌های فرهنگی و سیاسی ترکیه از برنامه‌های حاشیه‌ای این گردهمایی است. همچنین زنان مسلمان شرکت‌کننده در برنامه یاد شده، 18 اسفند‌ماه در استانبول گردهم خواهند آمد.

در دعوت نامه انجمن همبستگی زنان ترکیه برای پروین احمدی نژاد ابراز امیدواری شده که حضور وی در بازتاب کوشش‌های بانوان ایرانی در ایجاد اتحاد اسلامی و نیز حمایت از زنان غزه موثر باشد.

این دعوت نامه از طریق رایزنی فرهنگی ایران در آنکارا به خانم حجازی مدیرکل امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ارسال شد.



