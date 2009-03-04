به گزارش خبرنگار مهر، امشب در سومین نوبت نمایش فیلم در خانه هنرمندان دو فیلم مستند "همچون یک آئینه" و "مرد ناتمام" با موضوع زنده‌یادان ملاقلی‌پور و احدی به نمایش درمی‌آید.

پس از نمایش این دو فیلم برنامه بزرگداشت‌ها با حضور احمد نجفی به عنوان مجری آغاز می‌شود. جواد طوسی و قاسم جعفری سخنرانان برنامه خواهند بود و در پایان و پس از سخنرانی فخیم‌زاده، تندیس و لوح یادبود جشنواره توسط این کارگردان به خانواده‌های این دو زنده‌یاد اهدا می‌شود.

روز جمعه 16 اسفندماه نیز بزرگداشت زنده‌یاد بابک بیات با حضور بهرام بیضایی، فریدون شهبازیان، سیروس الوند و خانواده مرحوم بیات برگزار می‌شود. برنامه بزرگداشت‌های جشنواره فیلم شهر از هنرمندان فقید پس از نوبت سوم نمایش فیلم‌های جشنواره در تالار بتهوون خانه هنرمندان برگزار می‌شود.