کاربردهای درس ریاضی در زندگی واقعی برای دانش آموزان تفیم شود

امین باشی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: کلاسهای درس ریاضی نباید به صورت خشک و کاملا رسمی برگزار شود، بلکه این کلاسها باید همواره با انعطاف بیشتری تشکیل شود.

وی ادامه داد: یکی از دلایل بی علاقه گی بسیاری از دانش آموزان به درس ریاضی این است که معلمان نتوانسته اند کاربردهای این درس در زندگی را برای دانش آموزان بیان کنند و در اکثر موارد تنها به ارائه فرمول اکتفا کرده اند.

رئیس دبیرخانه ریاضی کشور عنوان داشت: درس ریاضی در صورت درست بیان شدن به یکی از درسهای شیرین و دوست داشتنی در نظر دانش آموزان تبدیل می شود و آنها دیگر نه تنها از این درس فرار نمی کنند بلکه آن را با علاقه می پذیرند.

دانش آموزان در کلاسهای ریاضی نباید به ماشین حساب تبدیل شوند

باشی زاده در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: دانش آموزان در کلاسهای ریاضی نباید به ماشین حساب تبدیل شوند، در حالی که متاسفانه در بسیاری از کلاسهای ریاضی به این امر توجه زیادی نمی شود.

وی ادامه داد: اگر دانش آموزان در کلاسهای ریاضی فقط ماشین حساب باشند و محاسبات انجام دهند، از شیرینی واقعی درس ریاضی غافل می مانند و این درس برای آنها درونی نمی شود.

رئیس دبیرخانه ریاضی کشور تصریح کرد: همه درسها باید برای دانش آموزان درونی شود، در عمق یادگیری آنها بنشیند و آنها درسها را با همه وجود بیاموزند و هیچ گاه از یاد نبرند.

باشی زاده افزود: معلمها نباید فقط به بیان فرمول بپردازند، بلکه لازم است در کنار فرمولها مفاهیم و ارتباطها هم بیان شود.

وی خاطرنشان کرد: برخورد معلمها با دانش آموزان از اهمیت زیادی برخوردار است، تا جایی که لازم است معلمان دانش آموزان خود را مثل فرزندان خود بدانند و همواره به فکر تعالی و پیشرفت آنها باشند.