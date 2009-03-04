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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۰۱

سفر استانی دولت/

وزیر تعاون در مزار شهدای پیرانشهر حضور یافت

ارومیه - خبرگزاری مهر: وزیر تعاون برای تجدید بیعت با آرمانهای شهیدان در مزار شهدای شهرستان پیرانشهر حضور یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در پیرانشهر، محمد عباسی در راس هیئتی متشکل از معاونین و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی استان و مسئولان شهرستان پیرانشهر همزمان با آغاز دومین سفر استانی هیئت دولت به آذربایجان غربی با حضور در مزار شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس این شهرستان با آرمانها و اهداف این شهیدان تجدید میثاق کرد.

محمد عباسی هم اکنون در جلسه شورای اداری پیرانشهرحضور یافته و در حال سخنرانی است.

پیگیری مصوبات دور اول  سفر، سخنرانی در جمع مردم، رسیدگی به نامه ها و شکایات مردمی و دیدار با خانواده های شهدا و جانبازان از دیگر برنامه های سفر وزیر تعاون به این شهرستان است.

ساعاتی دیگر رئیس جمهوری به همراه جمعی از وزیران و معاونان وارد شهرستان ارومیه شده و بعد از سخنرانی در جمع مردم پر شور این شهرستان در ورزشگاه تختی در جلسات کارگروههای تخصصی شرکت خواهد کرد.

ستاد رسیدگی به شکایات مردمی نیز از صبح امروز با حضور معاونان وزیران و روسای دستگاههای اجرایی آذربایجان غربی در حال رسیدگی به شکایات و نامه های مردم شهرستان هستند.

کد مطلب 843383

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