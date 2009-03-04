کنگره سراسری شعر "خاتم عشق" در سنندج گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، صبح امروز با حضور جمعی از شاعران برجسته کشوری، استاندار کردستان و تعدادی از مدیران ادارات و سازمانهای دولتی استان، کنگره سراسری شعر اهل بیت با عنوان "خاتم عشق" در خانه کرد سنندج آغاز شد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان کردستان در مراسم افتتاحیه این کنگره کشوری اظهار داشت: توجه به شعر آئینی در کشور وارد فضای جدیدی شده و در راستای توجه هر جه بیشتر به جایگاه و تاثیر گذاری شعر آئینی، این کنگره با حضور تنی چند از شاعران صاحب نام برگزار می شود.

حجت الاسلام حسین بکتاش افزود: باید با برگزاری همچنین برنامه های و حمایت هر چه بهتر از شاعران این حوزه برای توسعه و ارتقاء جایگاه شعر آئینی در کشور تلاش نمود.

وی گفت: سازمان تبلیغات اسلامی از سه سال گذشته تا کنون اقدام به برگزاری کنگره های شعر آئینی با موضوعات شعر رضوی، شعر علوی و امسال نیز خاتم عشق نموده که خوشبختانه برگزاری این برنامه ها با استقبال بسیار خوب شاعران نامی و برجسته کشور همراه بود است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان کردستان افزود: برای حضور در کنگره امسال 76 شاعر آثار خود را به دبیرخانه ارسال که پس از داوری تعداد 26 نفر واجد شرایط شرکت در کنگره جهت قرائت آثارشان انتخاب شدند.

حجت الاسلام بکتاش خاطرنشان کرد: در کنار قرائت آثار انتخاب شده پنج شاعر برجسته کشوری از جمله محمد جواد محبت، پرویز بیگی حبیب آبادی و مرتضی امیری اسفندقه حضور و اشعاری را در وصف پیامبر رحمت حضرت محمد (ص) قرائت خواهند کرد.

کنگره سراسری شعر اهل بیت "خاتم عشق" به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان برگزار می شود.