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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۳۴

کنفرانس انرژی هسته ای در گرگان آغاز شد

کنفرانس انرژی هسته ای در گرگان آغاز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: پانزدهمین کنفرانس انرژی هسته ای ظهر چهارشنبه با حضور جمعی از کارشناسان کشوری و استانی در گرگان گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، استاندار گلستان ظهر امروز در افتتاحیه این همایش گفت: امروزه انرژی هسته ای تحولات زیادی در بخش صنعت، کشاورزی و پزشکی و... ایجاد کرده است.

یحیی محمودزاده افزود: حرکتهای علمی دانشمندان و جوانان ایرانی در راستای خودکفایی و استقلال کشور نقش اساسی دارد و موجی از نوگرایی و ترقی را در جهان ایجاد کرده است.

وی اظهار داشت: دستیابی به دانش فناوری نانو، سلولهای بنیادین و پرتاب ماهواره امید به فضا از جمله دستاوردهای دانشمندان ایرانی است که ایران را به الگویی در جهان مبدل کرده است.

وی خاطرنشان کرد: حرکتهای قوی علمی به وسیله جوانان این مرزو بوم در مسیر استقلال خواهی کشور برای داشتن مملکتی  سرفراز است تا بتواند الگوی دیگر کشورهای مسلمانان و مستضعف  عالم قرار گیرد.

به گفته محمودزاده، جوانان و نخبگان ایران اسلامی حرکتی بالنده را در تاریخ ایران اسلامی آغاز کرده اند که نقطه عطفی در تمدن دنیا تلقی می شود.

استاندار گلستان بیان داشت: حرکت کشور در مسیر بهره گیری از دانش هسته ای، حرکتی در مسیر تمدن اسلامی بوده و برگ زرینی در تاریخ کشور رقم زده است.

این همایش دوروزه در تالار خلیج فارس پردیس دانشگاه گرگان ادامه دارد.

کد مطلب 843389

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