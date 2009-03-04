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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۳۱

آغاز مسابقات تنیس بانوان در شیراز / رقابت 14 تیم در دور مقدماتی

آغاز مسابقات تنیس بانوان در شیراز / رقابت 14 تیم در دور مقدماتی

رقابت‌های تنیس قهرمانی بانوان کشور از روز گذشته با شرکت 14 تیم در شیراز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی مسابقات تنیس قهرمانی بانوان کشور در مجموعه تنیس عفیف آباد شیراز در قالب 4 گروه پیگیری می‌شود.

تهران، مازندران، کرمان، آذربایجان‌غربی، فارس، خراسان رضوی، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، اصفهان، آذربایجان‎شرقی، قم و قزوین شرکت‎کنندگان در این دوره از مسابقات هستند. گروه‌بندی تیم‎های شرکت‏کننده به این شرح است:

گروه A: تهران، مازندران و کرمان
گروه B: آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و هرمزگان
گروه C: فارس، خراسان رضوی، خوزستان و چهارمحال و بختیاری
گروه D: اصفهان، آذربایجان شرقی، قم و قزوین

کد مطلب 843391

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