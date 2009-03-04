آغاز مسابقات تنیس بانوان در شیراز / رقابت 14 تیم در دور مقدماتی

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی مسابقات تنیس قهرمانی بانوان کشور در مجموعه تنیس عفیف آباد شیراز در قالب 4 گروه پیگیری می‌شود.

تهران، مازندران، کرمان، آذربایجان‌غربی، فارس، خراسان رضوی، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، اصفهان، آذربایجان‎شرقی، قم و قزوین شرکت‎کنندگان در این دوره از مسابقات هستند. گروه‌بندی تیم‎های شرکت‏کننده به این شرح است:

گروه A: تهران، مازندران و کرمان

گروه B: آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و هرمزگان

گروه C: فارس، خراسان رضوی، خوزستان و چهارمحال و بختیاری

گروه D: اصفهان، آذربایجان شرقی، قم و قزوین