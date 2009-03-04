آغاز مسابقات تنیس بانوان در شیراز / رقابت 14 تیم در دور مقدماتی

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی مسابقات تنیس قهرمانی بانوان کشور در مجموعه تنیس عفیف آباد شیراز در قالب 4 گروه پیگیری میشود.
تهران، مازندران، کرمان، آذربایجانغربی، فارس، خراسان رضوی، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، اصفهان، آذربایجانشرقی، قم و قزوین شرکتکنندگان در این دوره از مسابقات هستند. گروهبندی تیمهای شرکتکننده به این شرح است:
گروه A: تهران، مازندران و کرمان
گروه B: آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و هرمزگان
گروه C: فارس، خراسان رضوی، خوزستان و چهارمحال و بختیاری
گروه D: اصفهان، آذربایجان شرقی، قم و قزوین
نظر شما