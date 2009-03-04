بزرگترین دارالقرآن تهران در منطقه 11 احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف که در مراسم افتتاح 66 طرح عمرانی در قالب 348 پروژه در منطقه 11 سخن می گفت به ارائه لایحه ای به شورای شهر در خصوص تشکیل هیئت امنایی برای پرداختن به مسایل قرآنی و قرار دادن آن در اولویت کاری شهرداری اشاره کرد و گفت: در جلسات هیئت امنا به این نتیجه رسیدیم که منطقه 11 به دلیل اینکه قلب جهان اسلام و از قدیمیترین مناطق تهران بوده و مرکزی فرهنگی و سیاسی است برای ساخت دارالقرآنی جهت تحقیقات قرآنی، احداث موزه قرآنی، برگزاری مسابقات قرآنی و ... بهترین منطقه تهران است.

وی با اشاره به اینکه از سال 65 تا کنون بالغ بر 10 هزار پایان نامه دانشگاهی با موضوع قرآنی انجام شده بیان داشت: اگر امروز تهران را بهترین شهر قرآنی جهان بنامیم حرف گزافی نگفته ایم و امیدواریم این دارالقرآن که کار طراحی و ساخت آن آغاز شده مانند خورشیدی در منطقه و جهان اسلام بدرخشد.

شهردار تهران افزود: شخصیتهای بزرگ و برجسته تاریخ گذشته تهران، بزرگترین مراکز فرهنگی و دینی، بزرگترین آثار حجمی فرهنگی و هنری از جمله تاتر شهر و تالار وحدت و همچنین مراکز تصمیمگیری کشور اعم از سه قوه و مهمتر از آن بیت مقام معظم رهبری و قلب تپنده جهان اسلام در این منطقه قرار دارد و به همین لحاظ منطقه 11 باید از هر جهت مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه امروز شهرداری باید توجه جدی به مسایل کالبدی، توسعه فنی و عمرانی و فرهنگی این منطقه داشته باشد گفت: افزایش چشمگیر بودجه عمرانی منطقه 11 نشان از توجه شهرداری به مسایل عمرانی این منطقه دارد. ساخت پارکینگهایی با هزینه بالغ بر 100 میلیارد تومان که از بودجه منطقه نیز بیشتر است و همچنین توجه به توسعه خطوط مترو نشان دهنده تلاش همکاران ما در این منطقه است.

قالیباف ادامه داد: ما به همه شهر تهران توجه داریم و رویکرد محله محوری و شورایاران و نیز نیاز حقیقی مردم باعث شده شهر تهران را از هرجهت شبیه کارگاه عمرانی درحال تلاش باشد.

وی با بیان اینکه فعالیتها از کوچکترین مسائل محله تا بزرگترین مسائل شهر مانند مترو، تونل توحید، برج میلاد و بزرگراهها در حال انجام است به توجه شهرداری به مسائل حوزه فرهنگی در همه مناطق و به ویژه ساخت سرای محله اشاره کرد و بیان داشت: در 380 محله شهر تهران سرای محله با امکاناتی نظیر خانه قرآن، خانه سلامت، خانه اسباب بازی، کتابخانه و ... پیش بینی شده که نشان دهنده در اولویت قرار گرفتن نیازهای فرهنگی و ورزشی است.

شهردار تهران کاهش فاصله جنوب و شمال پایتخت را سیاستی کلی در مجموعه فعالیتهای شهرداری دانست و گفت: در ابتدای حضور در شهرداری حفظ فاصله این دو نقطه از شهر و جلوگیری از افزایش آن را عنوان کرده و ادعایی بر کاهش آن نداشتیم تا باور مردم نسبت به حرف مسئولان کم نشود اما امروز در برخی زمینه ها توفیق داشتیم که این فاصله را کم کرده و در بخشی از مناطق جنوبی نیز این اتفاق به صورت جهشی رخ داده است.

قالیباف افزود : ما باید به همه مناطق تهران خدمات ارائه دهیم اما مناطق محروم مورد توجه ویژه قرار دارند. در بخشی از نقاط شهر در یک هکتار 100 نفر و در نقاطی دیگر در یک هکتار 800 نفر زندگی می کنند پس طبیعی است که خدمات ما باید به اندازه این جمعیت بوده تا آنان نیز از امکانات برخوردار باشند.