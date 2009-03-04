دیدار مسئولان فرهنگی دانشگاه آزاد با مراجع عظام قم

دکتر محمد مهدی مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مسئولان فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در ابتدای هفته جاری دیداری با مراجع تقلید قم ازجمله آیت الله موسی اردبیلی، آیت الله یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت الله نوری همدانی، آیت الله صافی گلپایگانی و حجت الاسلام جواد فاضل لنکرانی داشتند.

وی خاطرنشان کرد: در این دیدارها علاوه بر ارائه دستاوردهای دانشگاه آزاد اسلامی در طول ربع قرن فعالیت خود به خصوص در زمینه های فرهنگی و ساخت نزدیک به 40 مسجد در واحدهای مختلف این دانشگاه که در نوع خود بی نظیر است بر تعامل و همفکری بیشتر میان مسئولان دانشگاه و مراجع قم تاکید شد.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: تاکید بر بومی سازی به خصوص درباره دانشجویان دختر، رعایت اخلاق در دانشگاهها، برنامه ریزی برای هدر نرفتن استعدادها، زنده نگه داشتن فرهنگ دینی در دانشگاه، تاثیرگذاری فارغ التحصیلان دانشگاه در امور کشور، همراهی فرهنگ در کنار امور علمی و وحدت حوزه و دانشگاه از جمله مواردی بود که مراجع عظام قم در دیدار با مسئولان فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی بر آن تاکید داشتند.