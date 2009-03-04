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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۳۰

تجهیز 15 دفتر خدمات ICT روستایی در شهرستان هشترود

تبریز-خبرگزاری مهر: رئیس اداره پست هشترود گفت: تعداد 15دفتر ICT روستایی در این شهرستانب به صورت کامل تجهیز شده و با آغاز سال 88 به بهره برداری می‌رسد.

علی مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در هشترود افزود: دفاتر یاد شده با به کارگیری چهار نفر از بسیجیان شهرستان هشترود و با همکاری بسیج انجام می شود.

وی با اشاره به سیاست گسترش دولت الکترونیک در کشور افزود: با انجام کلیه خدمات اداری و مالی در این مراکز در وقت روستائیان صرفه جویی می گردد.

رئیس اداره پست هشترود یادآور شد: دریافت و پرداخت قبول، توزیع دفترچه های اعزام و معافیت، خدمات گذرنامه، انجام امورات مربوط به فروش و ثبت نام دفترچه های دانشگاهها، انجام امورات مربوط به کارت سوخت هوشمند و... اموراتی است که در مراکز خدمات پستی روستایی به انجام خواهد رسید.

مرتضوی همچنین از توزیع کالابرگ روستایی به تعداد 11 هزار خانوار هشترودی خبر داد و افزود: تعداد هفت هزار خانوار این شهرستان نیز کالابرگ شهری دریافت نموده اند.

وی با اشاره به عملکرد این اداره در سال جاری گفت: ارسال و دریافت 75 هزار مرسوله پستی و نیز توزیع قبوض تلفن ثابت و همراه به تعداد 85 هزار فقره از مهترین خدمات این اداره برای همشهریان هشترودی بوده است.

کد مطلب 843394

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