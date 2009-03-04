تجهیز 15 دفتر خدمات ICT روستایی در شهرستان هشترود

علی مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در هشترود افزود: دفاتر یاد شده با به کارگیری چهار نفر از بسیجیان شهرستان هشترود و با همکاری بسیج انجام می شود.

وی با اشاره به سیاست گسترش دولت الکترونیک در کشور افزود: با انجام کلیه خدمات اداری و مالی در این مراکز در وقت روستائیان صرفه جویی می گردد.

رئیس اداره پست هشترود یادآور شد: دریافت و پرداخت قبول، توزیع دفترچه های اعزام و معافیت، خدمات گذرنامه، انجام امورات مربوط به فروش و ثبت نام دفترچه های دانشگاهها، انجام امورات مربوط به کارت سوخت هوشمند و... اموراتی است که در مراکز خدمات پستی روستایی به انجام خواهد رسید.

مرتضوی همچنین از توزیع کالابرگ روستایی به تعداد 11 هزار خانوار هشترودی خبر داد و افزود: تعداد هفت هزار خانوار این شهرستان نیز کالابرگ شهری دریافت نموده اند.

وی با اشاره به عملکرد این اداره در سال جاری گفت: ارسال و دریافت 75 هزار مرسوله پستی و نیز توزیع قبوض تلفن ثابت و همراه به تعداد 85 هزار فقره از مهترین خدمات این اداره برای همشهریان هشترودی بوده است.