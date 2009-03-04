به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پی آر نیوزوایر، لایحه منع حجاب در تصویر گواهینامه های رانندگی این ایالت با دستاویز " امنیت عمومی" ارائه شده و افرادی که به علل پزشکی سرخود را می‌پوشانند از این امر مستثنی هستند، این درحالی است که افرادی که براساس اعتقادات دینی محجه هستند از این قانون مستثنی نشده‌اند.

این درحالی است که دفتر شورای روابط اسلامی- امریکایی در مینه سوتا دستاویز امنیت را برای ارائه به این لایحه به چالش گرفته و اظهار داشته است که اداره تأمین امنیت حمل و نقل و قوانین صدور پاسپورت وزارت کشور پوشش سر را به علل دینی در تصاویری که برای اسناد فراهم می‌شود بلامانع می‌داند.

چندی پیش نیز لایحه مشابهی در اوکلوهاما ارائه شده بود که پس از ستاد موفقیت آمیز شورای روابط اسلامی- امریکایی تصاویر زنان مسلمان محجبه با دربرگیری حجاب کامل در گواهینامه‌‌های رانندگی آنها درج شد.

تانیز اسلام مدیر بخش حقوق مدنی دفتر شورای روابط اسلامی- امریکایی در ایالت مینه‌سوتا آمریکا اظهار داشت که این لایحه نقض الحاقیه اول قانون اساسی آمریکا است و تنها مسلمانان را مورد هدف قرار نداده است بسیاری از پیروان ادیان سیک، یهودی، کاتولیک و سایر جوامع دینی سر خود را براساس آموزه‌های دینی می‌پوشانند.

وی همچنین یادآور شد: مسلمانان سراسر این ایالت روز 10 مارس برای راهپیمایی " روز مسلمانان در کنگره" مقابل ساختمان ایالتی کنگره گردهم آمده و همراه با قانونگذاران به بررسی این لایحه و مسائل نگران کننده جامعه خود می‌پردازند.

شورای روابط اسلامی- امریکایی بزرگترین سازمان اسلامی مدافع حقوق مدنی مسلمانان امریکا است که 35 دفتر در سراسر امریکا و کانادا دارد. این سازمان وظیفه دارد درک اسلام را ارتقا داده، گفتگو را ترویج کند، از آزادیهای مدنی مسلمانان حمایت کرده، مسلمانان امریکایی را تقویت و ائتلافهایی برای ترویج عدالت و درک دوجانبه ایجاد کند.