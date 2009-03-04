احمدرضا عابدزاده به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال احضار شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا عابدزاده در تمرین چند روز اخیر تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل ناراحتی از آنچه در مورد اختلاف نظر او با نلو وینگادا مطرح شده بود، مانع از حضور خبرنگاران در محل تمرین این تیم شد. علاوه بر این ضمن برخورد بد با خبرنگاران حاضر در تمرین تهدید کرده بود اجازه تهیه خبر و گزارش از مراحل آماده سازی تیم را نخواهد داد.

در همین خصوص برخی خبرنگاران معترض به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال متوسل شدند تا شاید از این مرجع به درخواست شان رسیدگی شده و مانند گذشته بدون مشکل از تمرین سرخپوشان خبر تهیه کنند.

به دنبال درخواست برخی خبرنگاران، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال احمدرضا عابدزاده را احضار کرد تا در خصوص رفتار خود با اهالی مطبوعات پاسخگو باشد.

مجتبی شریفی با تایید این موضوع به خبرنگار مهر، گفت: عابدزاده به کمیته انضباطی احضار شده است و باید هفته آینده در جلسه این کمیته حضور یابد. از خبرنگاران هم می خواهم تا در این جلسه حضور یافته و خواسته‌های خود را مطرح کنند.