یک نگارخانه جدید در صبا افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر اعلام کرد نگارخانه حوضخانه در مجاورت یکی از قدیمیترین و زیباترین حوضخانههای تهران افتتاح شد و در اولین نمایشگاه آن سفال و سرامیکهای مریم شولی به نمایش درآمده است.
همچنین نگارخانه لرزاده که هر هفته میزبان یکی از هنرمندان مستقل حوزههای تجسمی است شاهد گشایش نمایشگاهی از آثار حجت امانی هنرمند لرستانی بود که پس از دو نمایشگاه انفرادی در اصفهان، نخستین نمایشگاه خود را با موضوع طراحیهای ذهنی و آزاد در تهران برگزار کرده است.
این نمایشگاه تا پایان اسفندماه میزبان عموم بازدیدکنندگان خواهد بود.
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