ایران کد در فروشگاههای زنجیره ای فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد غلامزاده امروز در یک نشست خبری گفت: مقرر شده است که از اول اردیبهشت سال 88، کالاها با بارکد ایران کد در کلیه شعب فروشگاههای زنجیره ای کشور از جمله شهروند، رفاه، سپه و اتکا در کشور پذیرفته و عرضه شود.

رئیس مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران افزود: همچنین اطلاعات بهنگام پایه کالا برای فروشگاههای زنجیره ای از تاریخ یاد شده ارسال می شود، این اقدام در چارچوب مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر آغاز اصلاح نظام توزیع کالای کشور در راستای طرح تحول اقتصادی انجام می شود.

وی تصریح کرد: ایران کد با هدف سازماندهی اطلاعات کالاها و خدمات در قالبی استاندارد شده و مدون و ایجاد زبان مشترک میان تولیدکنندگان و تجار ایجاد شده است که با برخورداری از بانک اطلاعاتی منسجم به معرفی اطلاعات محصولات می پردازد، حال انکه شماره جهانی اقلام تجاری فاقد این بانک منسجم است و کاربرد محدودتری دارد.

غلامزاده با اشاره به مشکلات اخیری که از سوی برخی اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مبنی بر استفاده از ایران کد ابراز شده است، گفت: بسیاری از افراد نمی دانند که ایران کد از دو بخش تشکیل شده که بخش اول آن که کد ملی کالا به شمار می آید، هدف اصلی این نظام را تشکیل می دهد که تمام کالاهای کشور باید آنرا دریافت کنند و با این کد، کالاها در پورتال ملی کالا قابل مشاهده و رهگیری است.

وی افزود: بخش دوم نمایشگر یا بارکد این کد ملی است. بارکدهای متداول فعلی که روی کالاها نصب می شود و عمدتا در فروشگاههای زنجیره ای و بزرگ کاربرد دارند، بیانگر شماره جهانی اقلام تجاری یا GTIN است. این نوع کدها یک شناسه جهانی برای کالا ایجاد می کند که عمدتا برای محاسبه سریع عملیات صندوق و دریافت وجه کالا هستند و کارکرد محدود و خاص خود را دارند.

به گفته غلامزاده، تولیدکنندگانی که محصولات خود را صادر می کنند و واردکنندگان کالا به عنوان 2 گروه اول صرفا باید کد ملی کالا دریافت کنند و نیازی به نصب بارکد ملی کالا ندارند، در واقع ایران کد می خواهد کالاهای این افراد با دریافت کد ملی کالا و عضویت در ایران کد قابل شناسایی و اطلاع رسانی از طریق پورتال اطلاع رسانی ملی کالا باشد.

وی اظهار داشت: نحوه استفاده از ایران کد برای کالاهای تولیدی و توزیعی داخلی کشور با کالاهای صادراتی و وارداتی فرق می کند، این افراد موظفند علاوه بر دریافت کد ملی کالا که 16 رقمی است، بارکد نمایشگر این کد را نیز روی کالاهای خود نصب کنند.

غلامزاده گفت: اگر به برخی از کالاهای خارجی که در بازار وجود دارد دقت شود مشاهده می شد که چند بارکد متفاوت روی آن درج شده است، چراکه هر کد در محدوده خاص جغرافیایی و برای کابرد خاصی طراحی شده است و حتی نصب آن در کنار هم مشکلی ایجاد نمی کند.

وی خاطرنشان کرد: ایران کد به عنوان یک عضو جدید در فضای تجاری کشور نیاز به فرهنگ سازی و اطلاع رسانی بسیار دارد که مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران تلاش دارد به این وظیفه عمل کند.

به گفته غلامزاده، کمبود آشنایی صادرکنندگان و تجار با کارکردهای ایران کد و بارکدهای جهانی باعث بروز مشکلاتی شده است.