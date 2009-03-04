کارشناسان حقوقی منطقه پنج آموزش و پرورش کشور در گرگان گردهم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، کارشناس مسوولان واحد حقوقی سازمانهای آموزش و پرورش استانهای خراسان رضوی، جنوبی، شمالی، مازندران، سمنان و گلستان در این همایش شرکت دارند.

محمدقربان زاده رئیس گروه حقوقی منطقه پنج آموزش و پرورش کشور به خبرنگار مهر افزود: بررسی و هماهنگی در دستورالعمل صدور مجوز خروج از کشور متعهدین خدمت در آموزش و پرورش، بررسی راهکارهای ارتقاء جایگاه واحد حقوقی آموزش و پرورش و نگهداشت نیروی انسانی در واحدهای حقوقی سازمانها از جمله اهداف این گردهمایی است.

وی اظهار داشت: تنظیم دستورالعمل ممنوعیت تغییر کاربری ساختمانهای آموزشی و وضعیت موجود املاک مورد نظر، بررسی نقاط قوت وضعف شیوه نامه فروش و تبدیل به احسن مدارس فرسوده کشوراز دیگر اهداف برگزاری این همایش است.

قربان زاده اظهار داشت: باید وظایف و کارها را به گونه ای حساب شده انجام دهیم که بازدهی مناسب داشته باشد و موجبات ترقی خود وجامعه را فراهم نمائیم .

این گردهمایی دو روزه است.

