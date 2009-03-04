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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۰۷

31 هزار راس گاو و گوسفند در کرج واکسینه شدند

31 هزار راس گاو و گوسفند در کرج واکسینه شدند

کرج - خبرگزاری مهر: 31 هزار راس گاو و گوسفند در بهمن ماه سال جاری در شهرستان کرج واکسینه شدند.

رئیس شبکه دامپزشکی کرج در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: تعداد دقیق این راسها 31 هزار و 243 راس بوده و واکسیناسیون آنها علیه بیماریهای شاربن، آنتروتوکسمی، قانقاریا و تیلریوز انجام گرفته است.

بهزاد ضیایی ادامه داد: همچنین در بهمن ماه سال جاری، شش میلیون و 531 هزار و 500 دز واکسن طیور در کرج توزیع شده و 650 قلاده سگ نیز علیه بیماری هاری واکسینه شدند.

وی افزود: در ماه یادشده، دو هزار و 571 راس گاو جهت تشخیص بیماری سل تست شدند و 575 نمونه خونگیری از گاو نیز جهت تشخیص بروسلوز انجام شد.

این مسئول در خصوص تعداد نمونه برداری از واحدهای مرغ گوشتی و تخمگذار نیز خاطرنشان کرد: در بهمن ماه سال جاری، 679 نمونه از واحدهای صنعتی و روستایی مربوط به مرغ گوشتی و تخمگذار جهت تشخیص بیماریهای طیور برداشته شده است.

 

 

کد مطلب 843405

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