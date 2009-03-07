پیروزی احمدی نژاد در گرو بهبود مدیریت اقتصادی و رابطه با نخبگان است

بهمن اخوان، نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس شورای شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با وجود اینکه فقط حدود سه ماه به برگزاری انتخابات مانده است، شاهد هستیم که به دلیل عدم قطعیت نامزدی افراد و زمزمه های "می آیم، نمی آیم" صحنه انتخابات همچنان مبهم است و این به نفع کشور و مشارکت مردم نیست.

اخوان تصریح کرد: در جبهه اصلاحات، هنوز نامزد نهایی معرفی نشده و در جریان اصولگرا نیز هنوز چیزی قطعی نشده است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه شرایط برای اجماع اصولگرایان بر احمدی نژاد با مشکلاتی مواجه است، اظهار داشت: اگر احمدی نژاد بتواند بحران اقتصادی سال آینده که عوارضی چون تعطیلی برخی ازکارخانه ها و تشدید مشکلات بازنشستگان و معلمان را در پی دارد، مهار کند وبتواند طرحی نو در رابطه دولت با نخبگان جامعه بیفکند،می تواند به پیروزی درانتخابات ریاست جمهور ی امیدوار باشد.