تبعات خشکسالی سالهای اخیر در آینده نمایان می شود

دکتر وحید اعتماد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: اثرات خشکسالی بلافاصله مشخص نمی شود و آنچه که از بروز خشکسالی در کشور نمایان می شود در کوتاه مدت کاهش ریزشهای جوی و کمبود آبهای سطحی است، در حالیکه تبعات اصلی خشکسالی به ویژه اثرات آن بر روی گیاهان، درختان، پوششهای گیاهی و خاک در دراز مدت نمایان می شود.

وی افزود: با وجود آنکه سال جاری کشور در وضعیت بدی از نظر کمبود ریزشهای جوی به سر برد پیش بینی می شود در سال آینده این وضعیت بدتر شود و اثرات نامطلوب ناشی از خشکسالی بر روی گیاهان به شکل حادتری خود را نشان دهد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد : کشور یکی از غنی ترین مناطق دنیا از نظر تنوع پوشش گیاهی است و تاکنون بیش از هشت هزار گونه گیاهی درایران شناسایی شده است و این در حالی است که کل قاره اروپا با دارا بودن شرایط خاص آب و هوای تنها 12 هزار گونه شناخته شده دارد.

اعتماد تاکید کرد : به علت بی توجهی وکم توجهی به تخریب جنگل و زیستگاههای طبیعی بسیاری از گونه های کم یاب گیاهی در کشور رو به تخریب و نابودی است.

این محقق جنگل و علوم گیاهی عنوان کرد : گیاهان مناطق خشک و نیمه خشک ذخایر فوق العاده ارزشمندی به شمار می روند و تمامی آنها نیز دارای خاصیت دارویی هستندو خاصیت دارویی گیاهان به دلیل نداشتن ترکیبات شیمیایی و دارا بودن ترکیبات بیولوژیک مصرف این نوع از داروها را بی ضرر کرده است.