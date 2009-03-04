آغاز فعالیت هشتمین همایش آیه‌ های ایثار

فرحروز فاتحی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری همایش آیه های ایثار و تلاش گفت: زنان ایثارگر دهه چهارم انقلاب و توسعه هنر ارزشی؛ نقش تربیتی و توسعه مدیریت کشور؛ سلامت و بهداشت؛ جایگاه و اصول شخصیت حقوق زن مسلمان؛ توسعه نگرش فرهنگی و اجتماعی به ایثار؛ توسعه ایثارگری در جهان اسلام و مقابله با ناتوی فرهنگی و نقش فرهنگی و تربیتی و توسعه سرمایه انسانی با تاکید بر اصل آی تی کارگروههایی است که در این همایش تشکیل شده است.

وی در ادامه افزود: در این همایش 156 زن فرهیخته ایثارگر از سراسر کشور انتخاب شدند و در نهایت توسط کمیته ای متشکل از نمایندگان نهادها، از 17 زن فرهیخته فردا تجلیل می شود و لوح و تندیش جشنواره به آنان اهدا خواهد شد.

دبیر همایش آیه های ایثار و تلاش درمورد شرایط انتخاب زنان فرهیخته گفت: این زنان یا خود باید ایثارگر و یا عضو خانواده ایثارگران باشند، در سطح استان در رشته های مربوط به تخصص خود نفر اول استان و در سطح کشور رتبه اول تا سوم را دارا باشند و یا از افرادی باشند که در جشنواره های خوارزمی و ... مقام آورده اند.

فاتحی افزود: نفرات برتر کنکور و المپیادهای خارجی و داخلی و... از دیگر معیارهای انتخاب زنان فرهیخته ایثارگر است.

وی اظهار داشت: این همایش با حضور خانواده های شهدا، بسیجی و نخبگان استان خراسان رضوی برگزار شده است و همچنین فردا در مراسم اختتامیه پیام رئیس جمهور نیز قرائت خواهد شد.