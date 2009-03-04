اکثر آمریکاییها همچنان مسیر حرکت کشورشان را اشتباه می دانند

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج نظرسنجی روزنامه وال استریت ژورنال و شبکه خبری ان بی سی نشان داد که 44 درصد از مردم آمریکا همچنان فکر می کنند که کشورشان در مسیر اشتباهی حرکت می کند.

در این نظرسنجی 41 درصد حرکت کشورشان را در مسیر درست دانستند که البته نسبت به اواسط ماه ژانویه و پیش از ورود "باراک اوباما" به کاخ سفید ( 26 درصد) یک افزایش 15 درصدی را نشان می دهد.

اما همچنان اکثر مردم مسیر حرکت کشورشان را اشتباه می دانند.

در این نظرسنجی میزان حمایت از اوباما هم 60 درصد برآورد شد.

اخیراً نیز نتایج نظرسنجی سی ان ان و مرکز تحقیقات افکار عمومی از کاهش محبوبیت اوباما در پایان اولین ماه ورود وی به کاخ سفید حکایت داشت.

