ادارات همدان 400 هزار نفر روز سهمیه طرح هجرت می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان ،عبدالحسین مرادی کارگروه تخصصی امور اجتماعی همدان با تاکید بر مشخص شدن سهمیه هر یک از ادارات از این جنبه، گفت سهمیه شهرداری ها 100 هزار نفر روز در نظر گرفته شده است که 60درصد مربوط به شهرداری همدان و 40درصد به شهرداری شهرستان ها اختصاص یافته است .

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار استان همدان گفت : از شروع فعالیت دولت نهم تا کنون یک میلیون و 800 هزار نفر در طرح هجرت استان همدان شرکت کرده اند و سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان همدان آموزش های مورد نیاز و کلاس های تقویتی و آموزش بهداشت فردی و اجتماعی را با موضوع دانش آموزان و دانش جویان در مناطق محروم به انجام رسانده است .

وی گفت: سهمیه آموزش و پرورش 50 هزار نفر روز ، فنی و حرفه ای 30 هزار نفر روز، اداره بهداشت و درمان 10هزار نفر روز ، منابع طبیعی و گردشگری 10هزار نفر روز، کمیته امداد 10 هزار نفر روز، اداره بازرگانی 10هزار نفر روز ،اداره کار 10هزار نفر روز ، اداره راه و ترابری 15هزار نفرروز ، تربیت بدنی 10 هزار نفر روز ، هلال احمر 10 هزار نفر روز ، آب و فاضلاب شهری 10 هزار نفر روز، اداره پست 10 هزار نفرروز ، اداره برق 10هزار نفرروز و سازمان تبلیغات 3 هزار نفر روزدر نظر گرفته شده است .

وی افزود: شناخت ظرفیت ها و چگونگی استفاده از فرصت ها اساس کار برنامه ریزی و تصمیم گیری در طرح هجرت است و استفاده از نیرو و نشاط جوانان و پر کردن اوقات فراغت آنان از اساسی ترین برنامه های طرح هجرت در سال آینده است .

وی خاطر نشان کرد: طرح آشنایی جوانان با کار گروهی ، کمک به ساماندهی و آباد سازی مناطق محروم توسط دانش آموزان و دانش جویان از خرداد سال آینده به مرحله اجرا درمی آید .

رئیس بسیج سازندگی سپاه انصارالحسین استان همدان نیز گفت: استان همدان قابلیت خوبی در طرح هجرت دارد و سقف کار درکارگروه هجرت باید به 700 هزار نفر در روز برسد .

جلال صابریون گفت: سپاه یکی از مهمترین ارکان حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از کشور است و در چهار عرصه غنی سازی اوقات فراغت جوانان، حضور جوانان در مناطق محروم در طرح هجرت ، کمک به روستاها و مناطق محروم و عرصه های عمرانی فعالیت دارد .

وی گفت: در سال 87 ، نیز 250 هزار نفر در روز در طرح هجرت فعال بوده اند و عملکرد این طرح بین 18 تا 20 درصد پیشرفت داشته است .

وی با اشاره به اینکه درطرح هجرت باید ظرفیت هایی تعریف شود تا از نیروی انسانی بیشاری استفاده شود، گفت: در دولت نهم 520 مدرسه در مناطق محروم توسط دانش آموزان و دانش جویان بازسازی و به سازی شده است.

رئیس بسیج سازندگی سپاه انصارالحسین همدان گفت: برگزاری جشن نیکوکاری و کمک به مردم غزه و برگزاری کلاسهای علمی و آموزشی توسط سازمان فنی و حرفه ای از جمله اقدامات طرح هجرت در سال 87 است .

وی گفت: در سال آینده برنامه ریزی در طرح هجرت با فرصت بیشتری انجام می شود و گفت: تحقیق و پژوهش در فرهنگ سازی روستاها و شهرها با همکاری بسیج و دانش آموزان و داشن جویان به عمل می آید و کار پژوهشی یک کار زیر بنایی است.