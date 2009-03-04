نبود نظارت کافی از مشکلات عمده کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، حجت الاسلام مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور که به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده است در جمع علما و روحانیون شیعه و سنی استان در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی نور اداره کل تبلیغات اسلامی استان اظهار داشت: توجه به اینکه قوانین، مدیران و برنامه های خوبی داریم اما عملا نتیجه مطلوب نیست و علت آن نبود نظارت صحیح به عنوان مهمترین دلیل ناکامی و عدم موفقیت برنامه ها است.

وی افزود: نظارت یک مبحث جدی برای موفقیت برنامه و سلامت جامعه است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطر نشان کرد: بخش اعظم نظارت توسط سازمانهای نظارتی محقق نمی شود و بیشترین نظارت توسط منبرها ، تریبونها ، رسانه ها و دستگاههایی است که با افکار عمومی ارتباط دارند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه امت اسلامی سرنوشت خطیری پیش رو دارد، گفت: امروز بیداری اسلامی، بازگشت به قرآن و توجه عمیق به دستورات و احکام اسلامی به عنوان یک موضوع نو و جاذبه آفرین به خصوص برای نسل جدید و جوان جامعه اسلامی مطرح است.

پورمحمدی افزود: هم اکنون دیگر دینداری مورد تحقیر و شماتت در دنیا نیست و این نکته در سطح جهانی به نحوی تثبیت شده است.

رئیس سازمان بازرسی کشور بیان داشت: این بی شک دستاوردی است که از انقلاب اسلامی به دست آمده و تردیدی در آن نیست و این مهم به دلیل فعالیت و تلاش علمای دینی ما است.

پور محمدی با بیان اینکه اسلام موقعیت ممتاز خود را در جهان به دست آورده است، خطاب به علما و روحانیون شیعه و سنی تاکید کرد: جامعه را باید به سوی خوبیها دعوت کرد و راه دعوت، الگو شدن، تبشیر و تنذیر این است که این مسیر در دنیا ادامه پیدا کند.

وی قدرت امروز جامعه اسلامی را برگرفته از تفکر دینی عنوان کرد و اظهار داشت: این تفکر به برکت روحانیت و علما است و توطئه های فراوانی برای تنزل این جایگاه صورت می پذیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی به دنبال عزت اسلامی در جهان اسلام است، تصریح کرد: باید به امت اسلامی نشان دهیم که به این تفکر اعتقاد داریم و این اعتقاد از عمق باورهای ما نشات می گیرد و به دنبال وحدت و عزت مسلمین هستیم.

بخش عمده مشکلات سیستان و بلوچستان ناشی از هم مرزی با گلوگاه مواد مخدر دنیاست

پور محمدی در بخش دیگری از سخنانش به موقعیت خاص و شرایط طبیعی استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: استان سیستان و بلوچستان از اول انقلاب مورد علاقه و توجه همه مسئولان و دست اندرکاران عالی نظام تا امروز بوده است.

وی مشکلات استان را ناشی از شرایط سخت طبیعی و هم مرز بودن با کشورهای افغانستان و پاکستان، ورود مهاجرین افغانی و تولید مواد مخدر در آن طرف مرزها عنوان کرد و افزود: مواد مخدر هر جا آمده شرارت و ناامنی با خودش آورده است .

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام اینکه استان سیستان و بلوچستان جزو مستعد ترین مناطق کشور برای توسعه است، تصریح کرد: بزرگترین جنایات در حق این استان این است که سیستان و بلوچستان را ناامن معرفی کنند.