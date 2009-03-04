بیداری امت اسلامی تنها هدف اقبال لاهوری بود

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش سه روزه علامه اقبال شاعر شرق با حضور اشعری مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران در بمبئی به کار خود پایان داد.

این همایش سه روزه توسط خانه فرهنگ ایران و با همکاری مرکز تحقیقات زبان اردو انجمن اسلام در محل دانشگاه مهندسی بمبئی با حضور دکتر اشعری مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی، محمدی سرکنسول ایران، دکتر نجفی رایزن فرهنگی ایران در دهلی، صیف‌الرحمان سرکنسول کشور افغانستان، میرزایی مسئول خانه فرهنگ ایران و شخصیتهای برجسته علمی و فرهنگی و روسای بخش‌های زبان فارسی و اردو و علاقمندان به علامه اقبال برگزار شد.

محمد رضا میرزایی مسئول خانه فرهنگ ایران در هند گفت:‌ برای اولین بار است که خانه فرهنگ ایران با همکاری انجمن اسلام بزرگداشتی برای علامه اقبال برگزار می‌کند.

وی افزود: علامه اقبال شیفته زبان و ادبیات فارسی و علاقمند به ایران بود. حامی و پشتیبان وحدت اسلامی بود، ارادت ویژه‌ای به حضرت رسول اکرم(ص) داشت.

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اشعری، هم طی سخنانی گفت:‌ زمانی که غرب تمام کوشش خود را برای انحراف جوانان بکار می‌برد علامه اقبال با تعلیمات خود جوانان ایران را به سوی اسلام و قرآن دعوت کرد. او با سرودن اشعار انقلابی مردم را به سمت بیداری فرا می‌خواند.

خوشبختانه مردم انقلابی ایران با الهام از اسلام و رهبری امام خمینی(ره) با همین اندیشه از خواب گران برخاستند. نتیجه این بیداری این شد که امروز جوانان ما به فضل الهی هر روز یکی از قله‌های علم را فتح می‌کنند و این در شرایطی است که ایران هنوز در تحریم اقتصادی جهان غرب قرار دارد.

دکتر نجفی هم گفت: در اواخر قرن سیزدهم و قرن چهاردهم هجری مقارن با قرنهای 19 و 20 میلادی برای مسلمانان آسیا و خاورمیانه دورانی پر مصیبت و اسفبار بود زیرا استعمار اروپا و غرب با بهره‌گیری از تجارب شیطانی خود تلاش وافر در جهت از هم گسیختن استقلال فرهنگی مسلمانان و دور نمودن آنها از اصالت های اسلامی و غالب نمودن فرهنگ و آموزش‌های غربی داشتند. مرحوم علامه اقبال در چنین دوره ای پا به عرصه جامعه نهاد و روشنگری خود را برای مسلمانان تحقق بخشید.

وی افزود: اگر بخواهیم جایگاه اقبال و نقش او را در احیاء فرهنگ اسلامی در هند و کشورهای آسیایی دریابیم لازم است به گذشتة هند و نقش مسلمانان آگاهی بیشتری بیابیم.