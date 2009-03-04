تسهیل روند بیمه دامهای عشایر آذربایجان شرقی

مصطفی پاشاپور به خبرنگار مهر در تبریز گفت: با امضای تفاهمنامه همکاری صندوق بیمه محصولات دامی و امور عشایر آذربایجان شرقی به زودی روند بیمه دام های عشایر استان تسهیل می شود.

وی اظهار داشت: این تفاهمنامه که در نشست مدیران عامل شرکتهای تعاونی با مسوولین صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی استان به امضا رسیده است ، موجب اطمینان بخشی عشایر در امر تولید فرآورده های دامی می شود.

پاشاپور همچنین از توزیع 152 تن کنسانتره دامی و 23 تن علوفه بین دامداران عشایر شهرستان کلیبر خبرداد و گفت: با اجرای مفاد این تفاهم نامه شاهد رشد بیمه دام عشایر استان خواهیم بود.

مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی یادآور شد: عشایر به عنوان جامعه ای با ویژگیهایی متمایز از جوامع شهری و روستایی از دیرباز در کشور ما حائز اهمیت بوده و همواره در زمینه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی ایفای نقش نموده است.