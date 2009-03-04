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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۱۶

برای بررسی ابهامات /

داوطلبان معترض آزمون دستیاری در کمیسیون بهداشت مجلس حضور یافتند

داوطلبان معترض آزمون دستیاری در کمیسیون بهداشت مجلس حضور یافتند

نشست مشترک داوطلبان معترض سی و ششمین دوره آزمون دستیاری با حضور مسئولان وزارت بهداشت در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست داوطلبان اعتراضاتی را که نسبت به نتایج اولیه آزمون دستیاری و نمره ها و رتبه های آزمون اعلام کردند و مسئولان برگزاری آزمون در وزارت بهداشت نیز در مقابل پاسخ هایی را ارائه کردند.

این داوطلبان مدعی هستند که ابهاماتی در برگزاری آزمون و سلامت آن در سطح داوطلبان این دوره از آزمون دستیاری عنوان شده است.

دکتر حسینعلی شهریاری - نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اظهارات داوطلبان معترض آزمون دستیاری و توضیحات مسئولان برگزاری آزمون در وزارت بهداشت تاکید کرد: هیچ گونه مدرک مستدلی در خصوص تخلف در آزمون به اثبات نرسیده است.

شهریاری گفت: اعتراض این گروه از داوطلبان معترض به نتایج آزمون دستیاری، بر اساس استدلال، منطق علمی و شواهد متقن نبود و توضیحاتی که مسئولان برگزاری آزمون دستیاری امسال ارائه کردند نشان داد که آزمون در کمال سلامت برگزار شده است.

به گزارش مهر، جمعی از داوطلبان معترض به آزمون دستیاری سال جاری در روزهای گذشته با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور خواستار بررسی وضعیت سلامت آزمون شدند.

آزمون دستیاری سال جاری روز اول اسفند 87 با رقابت 17 هزار و 880 داوطلب در 32 حوزه امتحانی در 28 استان برگزار شد.

کد مطلب 843420

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