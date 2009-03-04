3/2 درصد ایرانیها گرفتار بحران خانمانسوز تامین هزینه های درمان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی رضا زالی با عنوان این مطلب که نظارت بر تعرفه ها در حیطه اختیارات قانونی وزارت رفاه نیست و حق ندارد در این بحث دخالت کند افزود: متاسفیم که مسئولین وزارت رفاه در طول سه سال اخیر از عبارت توهین آمیز به جامعه فرهیخته پزشکان استفاده کرده اند.

وی با اشاره به تهدید جامعه پزشکی از سوی وزارت رفاه مبنی بر تشکیل دادگاههای تعرفه گفت: تجربه سالیان اخیر نشان می دهد که مسئولین دولتی باید شان جامعه پزشکی را حفظ کرده و از ورود به چارچوبهای قانونی که در اختیار آنان نیست اجتناب کنند.

زالی با تاکید بر اینکه سازمان نظام پزشکی ایران به نمایندگی از جامعه پزشکی با چنین تهمتها و افتراهایی قاطعانه برخورد می کند و اجازه عملیات فرا قانونی را نخواهد داد اظهارداشت: وزارت رفاه به دلیل کاستی های فراوانی که در انجام وظایف قانونی اش به خصوص تخطی که در اجرای قانون برنامه چهارم توسعه داشته است همواره دست به فرافکنی می زند.

قائم مقام سازمان نظام پزشکی ایران از افزایش سهم پرداختی هزینه های درمانی از جیب مردم به عنوان یکی از ضعفهای وزارت رفاه در اجرای وظایف قانونی اش نام برد و ادامه داد: بر اساس قانون پوشش تامین اجتماعی کشور سهم مردم از پرداخت هزینه های درمانی می بایست تا پایان برنامه به زیر 30 درصد می رسید که در نگاهی کاملا خوشبینانه این عدد بین 54 تا 60 درصد است.

وی تصریح کرد: وزارتخانه ای که در ضروری ترین و اساسی ترین کارهای اولیه خود دچار مشکل است چگونه به حریم پزشکان ورود پیدا کرده و از تشکیل دادگاه تعرفه برای پزشکان استقبال می کند.

زالی با تاکید بر اینکه مکانیسم بیمه ای در کشور باید به مرحله ای برسد که ر ابطه مالی بین پزشک و بیمار قطع شود افزود: متاسفانه 14 سال است که دستگاههای دولتی از تعیین قیمت تعرفه ها بر اساس قیمت واقعی خدمات بهداشتی و درمانی طفره می روند.

قائم مقام سازمان نظام پزشکی ایران گفت: وزارت رفاه به جای فرافکنی و انداختن توپ به زمین جامعه پزشکی لازم است بازنگری در انجام وظایف خود صورت دهد تا معلوم شود تا کنون در انجام وظایف قانونی چگونه عمل کرده ایم.

وی با اعلام اینکه سرانه درمان 6500 تومانی سال 88 قطعا تغییر خواهد کرد افزود: سازمان نظام پزشکی از کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون تلفیق مجلس به دلیل توجه به مشکلات حوزه سلامت تقدیر و تشکر نموده و امیدوار است با سرانه ای که برای سال آینده در نظر گرفته می شود بتوان تا حدودی بر مشکلات حوزه سلامت فائق آمد.