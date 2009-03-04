65 درصداعتبارات کانونهای مساجد زنجان تحقق یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رضاد دینی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: بودجه عمرانی و جاری استانی امسال این کانونها به ترتیب یک میلیارد و 300 میلیون و یک میلیارد و 500میلیون ریال تست.

وی ادامه داد: کانونهای فرهنگی و هنری فعال در مساجد استان زنجان به لحاظ تجهیزات غنی هستند ولی نیاز به حمایت های مردمی نیز دارند.دینی مساجد را پایگاهی برای نشر معارف اسلامی دانست و افزود : مساجد سنگرهای دفاع از ارزش های انسانی است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان افزود: ما مسلمانان پس از 1400 سال وارث یک پایگاه مهم فرهنگی به نام مساجد هستیم.

دینی به پتانسیل موجود در مساجد اشاره کرد و گفت: در تاریخچه مساجد شاهد امور آموزشی، سیاسی، اقتصادی و نظامی هستیم به شکلی که مشکلات مردم در مساجد حل می شد.

وی به تاریخچه تشکیل کانون های فرهنگی و هنری مساجد و برنامه ریزی برای حضور جوانان در مساجد اشاره کرد و ادامه داد: کانون های فرهنگی و هنری مساجد زمینه مناسبی برای رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان ایجاد نموده است.

دینی به شبیخون فرهنگی استکبار اشاره کرد و گفت: دشمن با شتاب بیشتر و با استفاده از ابزارهای بسیار پیشرفته سعی در گمراه ساختن جوانان ما دارد.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان یادآور شد: برپایی کلاسهای مهارت های هفت گانه، کلاس های قرآنی در رشته های قرائت، تجوید، تفسیر و مفاهیم، برپایی آموزش های مهارت زندگی، مشارکت در برپایی نمایشگاه علوم قرآنی، آموزش اصول عقاید" کارگاه های مهدویت و سلسله نشست های جوانان در حوزه معارف و دین" روش تحقیق در حوزه معارف دین، آموزش های هنری از مهمترین برنامه های دبیرخانه در سال جاری می باشد.

دینی از نبود برخی امکانات و کتابخانه های باز انتقاد کرد و ادامه داد: با توجه به محدودیت کتابخانه های عمومی و نیاز جوانان و دانش آموزان از این فضا ها از قرائت خانه ها استفاده می کنیم.

وی به اجرای طرح تلاوت نور در مساجد اشاره کرد و افزود: در کنار اجرای این طرح، طرح اهداء قرآن و تفسیر همراه را در کانونها و مساجد به اجرا درآمده است.