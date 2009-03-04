طرح نظارتی ویژه نوروز در بوشهر آغاز شد

حیدر یزدانشنانس در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: اهداف اجرای طرح مذکور کنترل و نظارت بر وضعیت بازار کالاهای پر مصرف مانند کیف، کفش و پوشاک، شیرینی جات، لبنیات، گوشت قرمز و سفید ، آجیل و خشکبار، روغن نباتی، برنج ، قند و شکرو میوه و تره بار است.
وی اظهار داشت: در این طرح همچنین شرکت های مسافربری، حمل و نقل درون و برون شهری، اماکن تفریحی و فرهنگی، واحدهای اقامتی، غذاخوری ها و رستوران های بین شهری مورد نظارت قرار خواهند گرفت.
معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: از جمله موارد مهم نظارتی طرح مذکور شامل نظارت ویژه بر تامین و توزیع میوه و مرکبات، مراکز نگهداری کالا، رعایت نصب برچسب قیمت و الصاق نرخنامه در خطوط تاکسیرانی شهری ، خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی درون و برون شهری است.
یزدانشناس افزود: جهت اجرای صحیح این طرح نشست هایی به منظور هماهنگی با اتحادیه های صنفی بوشهر صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه این طرح تا 15 فروردین سال 88 ادامه خواهد داشت از تمامی اتحادیه های صنفی شهرستان بوشهر درخواست کرد که سازمان بازرگانی استان را در اجرای طرح یاد شده یاری نمایند .
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