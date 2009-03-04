طرح نظارتی ویژه نوروز در بوشهر آغاز شد

حیدر یزدانشنانس در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: اهداف اجرای طرح مذکور کنترل و نظارت بر وضعیت بازار کالاهای پر مصرف مانند کیف، کفش و پوشاک، شیرینی جات، لبنیات، گوشت قرمز و سفید ، آجیل و خشکبار، روغن نباتی، برنج ، قند و شکرو میوه و تره بار است.

وی اظهار داشت: در این طرح همچنین شرکت های مسافربری، حمل و نقل درون و برون شهری، اماکن تفریحی و فرهنگی، واحدهای اقامتی، غذاخوری ها و رستوران های بین شهری مورد نظارت قرار خواهند گرفت.

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: از جمله موارد مهم نظارتی طرح مذکور شامل نظارت ویژه بر تامین و توزیع میوه و مرکبات، مراکز نگهداری کالا، رعایت نصب برچسب قیمت و الصاق نرخنامه در خطوط تاکسیرانی شهری ، خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی درون و برون شهری است .

یزدانشناس افزود: جهت اجرای صحیح این طرح نشست هایی به منظور هماهنگی با اتحادیه های صنفی بوشهر صورت گرفته است.