به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد عفتان ظهر دیروز در جمع خبرنگاران ضمن تشریح برنامهها و اقدامات اداره کل منابع طبیعی در هفته منابع طبیعی از سرانه بسیار پایین فضای سبز قم خبر داد.
وی افزود: به دلیل کمبود منابع آبی و اعتبارات لازم متأسفانه تنها سه دهم درصد مساحت استان پوشش جنگلی دارد که رقم بسیار پایینی است.
وی با بیان این که متوسط سرانه فضای سبز در قم 40 متر مربع است، خاطرنشان کرد: شهر قم نیازمند توسعه فضای سبز است که در این راستا باید اعتبارات لازم هزینه شود چرا که با اعتبارات کنونی کار قابل توجهی نمیتوان انجام داد.
مدیر کل منابع طبیعی با بیان اینکه اعتبارات ما در بخش جنگلداری تنها 230 میلیون تومان بوده است، تصریح کرد: اگر قرار است تحولی در بخش فضای سبز صورت گیرد باید در بخش اعتبارت نیز تحول حاصل شود.
عفتان در ادامه به برنامههای هفته منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: دیدار با مراجع تقلید و مسؤولان استانی، برگزاری گردهماییهای مختلف، برگزاری مراسم نمادین جشن درختکاری، برگزاری همایشهای علمی و تحقیقاتی، برپایی نمایشگاه و... از جمله این برنامههاست.
وی از توزیع نهال رایگان به مناسبت هفته منابع طبیعی در قم خبر داد و بیان داشت: مراسم غرس نهال، برگزاری همایش آبخیزداری، رژه خودروهای اداره کل منابع طبیعی و برگزاری گردهمایی مرتع داران از دیگر برنامههایی است که در هفته منابع طبیعی در سطح استان قم اجرا میشود.
مدیر کل منابع طبیعی استان قم اضافه کرد: در این هفته همچنین با همکاری کانون معراج بیش از پنج هزار دانشآموز مقطع ابتدایی آموزش درختکاری میبینند.
وی افتتاح سد خاکی پردیسان با ظرفیت 400 هزار متر مکعب آب، ثبت نام محافظان افتخاری منابع طبیعی، برگزاری دورههای متعدد آموزشی و افتتاح اولین پاسگاه منابع طبیعی را از جمله مهمترین اقدامات اداره کل منابع طبیعی در سال جاری عنوان کرد.
عفتان از تشکیل شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیتالمال خبر داد و گفت: ریاست این شورا به عهده حجتالاسلام محمد خلیلی، رئیس دادگستری استان قم میباشد و پروندههای مربوط به تعرض به اموال بیت المال از جمله اراضی و... مورد بررسی قرار میگیرد.
عفتان تصریح کرد: با پیگیریهای صورت گرفته توسط اداره کل منابع طبیعی بیش از 81 هکتار از اراضی استان قم که مورد تعرض عدهای قرار گرفته بود باز پس گرفته شد.
وی همچنین ادامه داد: طی 11 ماهه سال جاری در مورد اراضی استان قم 213 رأی توسط محاکم قضایی استان قم صادر شده که از این تعداد 108 مورد به نفع این اداره کل بوده است و مابقی متهمان نیز تبرئه شدهاند.
مدیر کل منابع طبیعی استان قم در پایان از برخورد شدید با رانندگان وسایل نقلیه سنگین متعرض به اراضی ملی خبر داد و گفت: رانندگان اینگونه وسایل نقلیه در صورتی که بدون مجوز قانونی اقدام به حفر کانال کنند و موجب از بین رفتن اراضی ملی شوند با آنان برخورد شدید صورت میگیرد و خودروی آنان توقیف خواهد شد.
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