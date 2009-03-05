به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد عفتان ظهر دیروز در جمع خبرنگاران ضمن تشریح برنامه‌ها و اقدامات اداره کل منابع طبیعی ‏در هفته ‏منابع طبیعی از سرانه بسیار پایین فضای سبز قم خبر داد.

وی افزود: به دلیل کمبود منابع آبی و اعتبارات لازم ‏متأسفانه تنها سه دهم ‏درصد مساحت استان پوشش جنگلی دارد که رقم بسیار پایینی است.‏



وی با بیان این که متوسط سرانه فضای سبز در قم 40 متر مربع است، خاطرنشان کرد: شهر قم نیازمند توسعه ‏فضای سبز است که در این ‏راستا باید اعتبارات لازم هزینه شود چرا که با اعتبارات کنونی کار قابل توجهی نمی‌توان انجام داد.‏



مدیر کل منابع طبیعی با بیان اینکه اعتبارات ما در بخش جنگلداری تنها 230 میلیون تومان بوده است، تصریح کرد: اگر ‏قرار است تحولی در بخش ‏فضای سبز صورت گیرد باید در بخش اعتبارت نیز تحول حاصل شود.‏



عفتان در ادامه به برنامه‌های هفته منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: دیدار با مراجع تقلید و مسؤولان استانی، ‏برگزاری گردهمایی‌های مختلف، ‏برگزاری مراسم نمادین جشن درختکاری، برگزاری همایشهای علمی و ‏تحقیقاتی، برپایی نمایشگاه و... از جمله این برنامه‌هاست.‏



وی از توزیع نهال رایگان به مناسبت هفته منابع طبیعی در قم خبر داد و بیان داشت: مراسم غرس نهال، برگزاری ‏همایش آبخیز‌داری، رژه ‏خودرو‌های اداره کل منابع طبیعی و برگزاری گردهمایی مرتع داران از دیگر برنامه‌هایی ‏است که در هفته منابع طبیعی در سطح استان قم اجرا می‌شود.‏



مدیر کل منابع طبیعی استان قم اضافه کرد: در این هفته همچنین با همکاری کانون معراج بیش از پنج هزار ‏دانش‌آموز مقطع ابتدایی آموزش ‏درختکاری می‌بینند.‏



وی افتتاح سد خاکی پردیسان با ظرفیت 400 هزار متر مکعب آب، ثبت نام محافظان ‏افتخاری منابع طبیعی، ‏برگزاری دوره‌های متعدد آموزشی و افتتاح اولین پاسگاه منابع طبیعی را از جمله مهمترین ‏اقدامات اداره کل منابع طبیعی در سال جاری عنوان ‏کرد.‏



عفتان از تشکیل شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت‌المال خبر داد و گفت: ریاست این شورا به عهده ‏حجت‌الاسلام محمد خلیلی، ‏رئیس دادگستری استان قم می‌باشد و پرونده‌های مربوط به تعرض به اموال بیت المال از ‏جمله اراضی و... مورد بررسی قرار می‌گیرد.‏



عفتان تصریح کرد: با پیگیریهای صورت گرفته توسط اداره کل منابع طبیعی بیش از 81 هکتار از اراضی استان قم ‏که مورد تعرض عده‌ای ‏قرار گرفته بود باز پس گرفته شد.‏



وی همچنین ادامه داد: طی 11 ماهه سال جاری در مورد اراضی استان قم 213 رأی توسط محاکم قضایی استان ‏قم صادر شده که از این ‏تعداد 108 مورد به نفع این اداره کل بوده است و مابقی متهمان نیز تبرئه شده‌اند.‏



مدیر کل منابع طبیعی استان قم در پایان از برخورد شدید با رانندگان وسایل نقلیه سنگین متعرض به اراضی ملی ‏خبر داد و گفت: رانندگان ‏اینگونه وسایل نقلیه در صورتی که بدون مجوز قانونی اقدام به حفر کانال کنند و ‏موجب از بین رفتن اراضی ملی شوند با آنان برخورد ‏شدید صورت می‌گیرد و خود‌روی آنان توقیف خواهد شد.‏

