سرمربی بسکتبال تراکتورسازی کردستان برای سومین بار اخراج شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا امرایی ظهر امروز در حاشیه برگزاری تمرین تیم بسکتبال تراکتورسازی کردستان در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی اظهار داشت: به دلیل کسب نتایج ضعیف در دور برگشت رقابت های سوپر لیگ بسکتبال کشور، رودانکو اورلویچ سرمربی تیم تراکتورسازی اخراج شده است.

وی ادامه داد: در پایان رقابتهای نیم فصل اول سوپر لیگ بسکتبال تیم تراکتورسازی جزو پنج تیم برتر جدول رده بندی مسابقات بود ولی متاسفانه این روند در ادامه رقابت ها ادامه نیافت و به همین دلیل مجبور به تعویض سرمربی خارجی تیم شدیم.

مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی کردستان افزود: پس از اخراج رودانکو اورولویچ سرمربی خارجی تیم، صفا علی کمالیان هدایت تیم بسکتبال تراکتورسازی کردستان را بر عهده گرفته است.

امرایی دلیل اصلی اخراج رودانکو را باخت های پیاپی به ویژه در مقابل تیم های ضعیف سوپر لیگ عنوان کرد و گفت: دلیل انتخاب سرمربی ایرانی برای تراکتورسازی کردستان تقویت روحیه بازیکنان در سه بازی باقی مانده سوپر لیگ امسال است.

وی بیان داشت: صفا علی کمالیان بازیکن سابق تیم های ملی بوده و به عنوان مربی نیز در تیم های مختلف از جمله تیم ملی بزرگسالان کشور فعالیت داشته است و امیدواریم که بتواند تیم را از لحاظ روحی برای رقابت با حریفان آماده نماید.

مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی کردستان در پایان گفت: امیدواریم که در بازی های باقی مانده و با کسب امتیازات لازم جزو هشت تیم بالای جدول قرار گرفته تا در رقابت های پلی آف نیز حضور یابیم.

تراکتورسازی کردستان با اخراج رودانکو اورولویچ برای سومین بار و در مدت زمان کمتر از 6 ماه اقدام به تغییر سرمربی تیم خود کرده است.

تراکتوری سازی کردستان فردا در حالی از آرارات پذیرایی می کند که در دور رفت این رقابت حریف خود را در تهران مغلوب کرده و می خواهد در مسابقه فردا با حمایت تماشاگران سنندجی نتیجه دور رفت را تکرار کند.

تراکتورسازی کردستان تا پایان رقابت های این هفته و با کسب 30 امتیاز به صورت مشترک با تیم شهرداری گرگان در جایگاه هشتم سوپر لیگ قرار دارد.