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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۴۴

از صبح امروز؛

مردم سردشت چهار هزار نامه به احمدی نژاد نوشتند

ارومیه - خبرگزاری مهر: از صبح امروز بیش از چهار هزار نامه مردمی به صندوق های رسیدگی به شکایات مردمی در سردشت ریخته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در سردشت، بیش از 4هزار نامه از سوی مردم برای رسیدگی به مشکلات به صندوقهای مربوطه ستاد مردمی رسیدگی به شکایات ریاست جمهوری  واقع در فرمانداری ریخته شده است.

مردم شهرستان سردشت در مقابل فرمانداری بی صبرانه منتظر دیدار با صادق واعظ زاده معاون رئیس جمهور در امور علمی و فناوری بعنوان نماینده تام الاختیار وی در این شهرستان هستند.

گلباران و غبار روبی مزار شهدا، سخنرانی در مسجد جامع این شهرستان، رسیدگی به شکایات مردمی ، شرکت در جلسه شورای اداری سردشت و اهدای نشان ملی ایثار به چند تن از خانواده های شهدا و ایثارگران ازجمله برنامه های سفر معاون رئیس جمهور در امور علمی و فنآوری به شهرستان سردشت می باشد.

کد مطلب 843432

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