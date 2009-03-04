به گزارش خبرنگار مهر، ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) در نخستین واکنش جدی نسبت به فعالیت‌های ورزشی سید ساجد جلالی کشتی گیر وزن 120 کیلوگرم کشورمان که به مدت 8 سال از حضور در میادین محروم بود، امروز از محمدرضا یزدانی خرم خواست تا با حضور در محل نادو در مورد تخلف صورت گرفته توضیح دهد.

دکتر رامین احمدی طباطبایی سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یزدانی خرم نسبت به دوپینگی بودن جلالی و محرومیت 8 ساله وی اظهار بی اطلاعی می‌کرد. اما آنچه مسلم است تخلف بزرگی در فدراسیون کشتی صورت گرفته و باید با آن برخورد شود.

وی به نامه مکتوب اخیر فدراسیون کشتی به ستاد ملی مبارزه با دوپینگ اشاره کرد و اظهارداشت: مسئولان فدراسیون کشتی در این نامه مدعی شده بودند که نام جلالی در فهرست محرومان فدراسیون جهانی (فیلا) نیست. در حالیکه نادو محرومیت این بازیکن را به طور رسمی به فدراسیون کشتی اعلام کرده بود. ضمن اینکه اگر بخواهیم بعد بین‌المللی این تخلف را نادیده بگیریم بازهم نمی‌توان از تخلف این ورزشکار چشم‌پوشی کنیم. چرا که او در مسابقات لیگ هم روی تشک رفته بود.

احمدی طباطبایی با اشاره اعلام حکم نهایی پرونده فدراسیون کشتی توسط شورای صدور رای نادو تصریح کرد: سه شنبه هفته آینده با حضور رئیس ستاد ملی مبارزه با دوپینگ شواری صدور تشکیل جلسه می‌دهد تا در این مورد تصمیمات لازم اتخاذ شود.