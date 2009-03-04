دلایل رئیس دانشگاه بوعلی همدان برای عدم صدور مجوز سخنرانی کروبی

علی محمد زلفی گل در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علل مخالفت هیئت نظارت بر تشکلهای دانشگاه بوعلی همدان با سخنرانی حجت الاسلام مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی در دانشگاه بوعلی همدان گفت: با توجه به اینکه دانشگاهها و از جمله دانشگاه بوعلی همدان در شرایطی به سر می برند که تعطیلی کلاسها در نیمسال دوم قابل جبران نیست و از طرف دیگر قبل از اینکه کاندیداهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تایید شوند از نظر قانونی اجازه فعالیت تبلیغاتی ندارند، هیئت نظارت دانشگاه به هیچ یک از افراد مطرح اجازه سخنرانی در دانشگاه را نخواهد داد.

دانشگاه بوعلی همدان به پور محمدی و روانبخش نیز مجوز سخنرانی نداد

رئیس دانشگاه بوعلی همدان افزود: حجت الاسلام کروبی سومین فردی است که دانشگاه بوعلی همدان برای سخنرانی اش مجوز صادر نکرده است. پیش از این سازمان بازرسی استان همدان برای سخنرانی حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در دانشگاه بوعلی همدان تقاضا کرده بود و بسیج دانشجویی نیز درخواست داده بود تا روانبخش از طرفداران دکتر احمدی نژاد در دانشگاه بوعلی همدان سخنرانی کنند اما هیئت نظارت دانشگاه مجوز صادر نکرد.

تائید شورای نگهبان؛ یک شرط دانشگاه بوعلی همدان برای پذیرش سخنرانی کاندیدا در این دانشگاه

وی اضافه کرد: دانشگاه بوعلی همدان تصمیم ندارد قبل از اعلام کاندیداها و تائیدشان توسط شورای نگهبان به هیچ یک از کاندیداها یا افراد مرتبط با آنها اجازه سخنرانی در دانشگاه را بدهد زیرا تجربیات دانشگاه بوعلی سینا طی دوره های گذشته نشان داده که چنین اقداماتی دانشگاه را با چالش روبرو می کند و از یک هفته قبل تا یک هفته بعد از سخنرانی جو دانشگاه تحت تاثیر قرار می گیرد.

هیئت نظارت دانشگاه بوعلی از نقد و مناظره علمی استقبال می کند

زلفی گل درباره سیاستهای دانشگاه بوعلی همدان برای نشاط سیاسی به مهر گفت: چنانچه میزبانی قانونی در دانشگاه قصد برگزاری کارگاههای آموزشی سیاسی و مناظره و نقد را داشته باشد، هیئت نظارت دانشگاه این درخواست را با مدنظر قرار دادن شرایط دانشگاه مورد بررسی قرار می دهد. معمولا مدیریت دانشگاه با تشکلها هیچ مشکلی ندارد و مواردی که در راستای سیاست بازی و سیاسی کاری نیست مجوز می گیرند.

دانشگاه سیاست باز، دانشگاه نیست

رئیس دانشگاه بوعلی همدان خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم در دانشگاه "علم" سرلوحه امور است و دانشگاهی که سیاست را نفهمد و تحلیل سیاسی نداشته باشد دانشگاه نیست. دانشگاهی که سیاسی کار و سیاست باز باشد نیز دانشگاه نیست بنابراین هیئت نظارت دانشگاه بوعلی همدان به افراد سیاسی که دانشگاه با حضور آنها با چالش روبرو شود با احتیاط برخورد می کند. همچنین برای همه نیز با عدالت رفتار می کنیم.

وی تاکید کرد: مناظره ها و نقدهایی در شان دانشگاه است که علمی باشد و باید نقد دانشگاه حول برنامه های آتی مورد نیاز کشور و جامعه باشد زیرا دانشگاه سیاستش هم علمی و دینی است.