مشارکت بیشتر مردم در زمینه فقر زدایی ضروری است

عباس صادق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: فقر یکی از دلایل مهم وجود پدیده ها و معضلات اجتماعی در جامعه است و در همین راستا برنامه های علمی در زمینه تحلیل جامعه و مهار پدیده فقر و فقرزدایی باید انجام شود.

وی با اشاره به چالشهای فقر در اجتماع عنوان کرد: در کنار فعالیتهایی که در زمینه فقر زدایی در جامعه صورت می گیرد مشارکت مردمی در این زمینه نیز بسیار مهم است که باید توسط دستگاههای مربوطه در جامعه فرهنگ سازی شود.

صادق زاده عنوان کرد: در این راستا کارگاههای تخصصی در کرمان برگزار شده است و این روند جهت پیشگیری از بروز معضلات اجتماعی ادامه خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: نقش کلینیکهای مدد کاری نیز در این زمینه بسیار مهم و حیاتی است و اگر زیر ساختهای اجتماعی درست شود و در زمینه رفع مشکلات و معضلات اجتماعی ساز و کار مناسب به کار گرفته شود بسیاری از این موارد قابل درمان و پیشگیری است.

وی ادامه داد: تجربه نشان داده است که گر اداره هر کاری با ساز و کار مناسب برعهده مردم گذاشته شود در نهایت برآیند کار بسیار مطلوب تر خواهد بود.

مدیر کل بهزیستی افزود: امروزه آفات اجتماعی به روز شده اند و شناسایی این معضلات نیز باید توسط کارشناسان به روز انجام شود و در این راستا آموزش های تخصصی و هدف گذاری بسیار مهم است.

