ممانعت از سخنرانی نامزدهای انتخابات موجب کاهش مشارکت مردمی خواهد شد

داریوش قنبری نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی فراکسیون اقلیت در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ممانعت از سخنرانی مهدی کروبی و سید محمد خاتمی در دو دانشگاه کشور گفت : به نظر نمی رسد این اقدامات اتفاقی باشد و حتی می توان گفت که این اقدامات با برنامه ریزی انجام شده است .

قنبری گفت : این روند برای کشور خطرناک است و موجب کاهش مشارکت مردمی خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود روند ممانعت از سخنرانی نامزدهای انتخاباتی بازهم ادامه پیدا کند، گفت: در حالی که جناح رقیب اصلاح طلبان امکانات رسانه ای و قدرت را در اختیار دارد، اصلاح طلبان با بحران رسانه مواجه هستند.

سخنگوی فراکسیون اقلیت ادامه داد : متاسفانه جناح اکثریت مجلس در مقابل این تحرکات، حساسیتی نشان نمی دهد، البته ما هم قصدی نداریم که پاسخ این اقدامات را از تریبون مجلس بدهیم، چون خود مردم در 22 خرداد پاسخ این حرکات را خواهند داد.