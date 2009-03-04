همایش سراسری بیماری بروسلوز در زنجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، دبیر علمی این همایش، کشور ایران و استان زنجان را جزو مناطقی دانست که بروسلوز در این مناطق دارای رشد چشمگیر است و گفت: برای تشخیص و درمان این بیماری قابل پیشگیری، سالانه هزینه های هنگفتی صرف می شود.

منیژه جزءپناهی افزود: تشخیص دیرهنگام، عودهای مکرر، عوارض دارویی و تبعات دوران بیماری بروسلوز "بیماری مشترک بین انسان و دام"، دردهای جانگاهی برای اقشار جامعه به وجود می آورد.

وی یادآورشد: علاوه بر مشکلات مختلف ناشی از بیماری بروسلوز برای افراد جامعه، با تلف شدن دامها نیز خسارت هنگفتی بر اقتصادی جامعه وارد می شود.

جزءپناهی، اپیدمیولوژی بروسلوز، پیشگیری و کنترل، روشهای تشخیص، درمان و پایش بیماری و پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری بروسلوز را ازجمله محورهای همایش بیان کرد و افزود: این همایش، به مدت دو روز برگزار می شود.

دبیر علمی همایش سراسری بیماری بروسلوز، تعداد مقالات رسیده به این همایش را160 اعلام کرد و گفت: از مقالات ارسالی به این همایش 18مقاله بصورت سخنرانی و 82مقاله بصورت پوستر ارایه خواهد شد.

جزء پناهی افزود: برگزاری پانل و سخنرانیهای جامع توسط صاحبنظران و ارائه مقالات و سخنرانی در زمینه پزشکی و دامپزشکی از دیگر برنامه های این همایش است.