صادرات 84 میلیون و 396 هزار دلاری صادرات کالا از همدان

مسعود بکائی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان گفت: صادارت کالا در این استان نسبت به سال گذشته 53 درصد رشد ارزشی و 96 درصد رشد وزنی داشته است که عمده صاردات استان همدان در سال جاری را سیب زمینی تشکیل داده است و رشد آن 65درصد نسبت به سال گذشته است.

وی گفت : پیش بینی می شود درآمد صادرات کالا از گمرک همدان تا پایان امسال به 100 میلیون دلار برسد .

بکائی تصریح کرد : در11 ماه سال جاری 450 میلیون دلار صادرات غیر نفتی مستقیم و غیر مستقیم در گمرک استان همدان ثبت شده است که نسبت به اهداف پیش بینی شده 73 درصد تحقق یافت است .

وی با بیان اینکه مشوق های صادراتی در سال جاری افزایش یافته است گفت: در ابتدای سال جاری دولت تعهد کرده بود بخشی از سهام فولاد مبارکه برای جوائز صادراتی استفاده شود که با توجه به کاهش قیمت فولاد مبارکه و ضرری که صادرکنندگان از این حیث می دیدند ، قرار شده است جوائز صادراتی به صورت نقدی پرداخت شود .

وی خاطر نشان کرد : میزان جوائز صادراتی در بخش فرش دستباف و انواع محصولات منسوجات و چرم 5 درصد و در بخش معدنی نیم درصد است .

بکائی از سفر 17 نفر از فعالان اقتصادی کشور ترکیه از 17 تا 20 اسفند ماه به استان همدان خبر داد .