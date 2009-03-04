استکبار تنها تغییر تاکتیک داده است / دشمن از هزینه سنگین رویارویی با ایران آگاه است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سردار سید محمد حجازی پیش از ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه عاشورا افزود: اگر امروز کارشناسان نظامی و ژنرال‌های کهنه‌کار آمریکایی در تحلیل های خود حمله نظامی به ایران را تقبیح کرده و آن را ورود به باتلاقی بزرگ و مرگبار می خوانند به این دلیل است که می دانند این حماقت چه هزینه ای برای آنها در بر خواهد داشت.

وی با اشاره به تحلیل برخی محافل مختلف در خصوص تغییرات اساسی در سیاست های امریکا هشدار داد: لابی های امریکایی هنوز هم رویارویی با نظام اسلامی ایران را منتفی نمی‌دانند اما در حال حاضر از هزینه رویارویی مستقیم با ایران می ترسند.

به گفته جانشین فرمانده سپاه، شرایط موجود مواردی را به استکبار تحمیل کرده که برای برخورد با آن از شیوه‌های متفاوت بهره می‌برند تا شاید نتیجه‌ای بگیرند.

وی با بیان اینکه دشمن امروز به جای برخورد مستقیم رو به برخورد غیرمستقیم آورده اظهار داشت: اگر در شرایط کنونی دشمن قصد حمله نظامی ندارد اما اقداماتش نشان می‌‌دهد که برای رسیدن به مقصود خود دست به اعمال فشارهای گوناگون در عرصه‌های مختلف زده است.

حجازی با اشاره به توانمندی های دفاعی و پیشرفت های تکنولوژیکی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: اگر چه امروز به پشتوانه مردمی و تدبیر داهیانه مقام معظم رهبری، توطئه‌های دشمن یکی پس از دیگری خنثی شده است، اما هیچگاه از کید دشمن نباید غافل بود.

وی یادآور شد: از ابتدای پیروزی انقلاب و با برچیده شدن پایگاه‌های استکباری از کشور، دشمن درصدد ضربه زدن به کیان نظام بوده و نگاهی گذرا به صحنه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نشان می‌دهد.

سردار حجازی تصریح کرد: طی این سال‌ها هرگز از کینه‌توزی و دشمنی استکبار علیه میهن اسلامی کاسته نشده و از سخنان آنان این چنین برمی‌آید که عصبانیت آنان همچنان باقی است.

جانشین فرمانده کل سپاه اقداماتی چون خروج نام منافقین از لیست تروریست‌ها را اعمال فشار غیرمستقیم علیه نظام اسلامی ارزیابی کرد و اظهار داشت: استکبار از این طریق سعی دارد تا به داخل کشور نفوذ کرده و با برنامه‌ریزی‌های به زعم خود دقیق قصد ضربه زدن به نظام را دارد که به فضل الهی هرگز موفق نخواهد شد.

وی گفت: از این رو کاملاً روشن و واضح است که باید همواره هوشیاری خود را حفظ کرده و مراقب انواع توطئه‌های دشمن باشیم که البته تجربه این سال‌ها نشان می‌دهد که این دسیسه‌ها همانطور که تاکنون به نتیجه نرسیده بازهم نخواهد رسید.

سردار حجازی با اشاره به رشادت های تارخ سازانی چون شهید باکری در لشکر عاشورا تاکید کرد: امروز هم اگر خطری نظام را تهدید کند باز جوانان این مرز بوم هر یک باکری‌ها خواهند بود و از امانت شهدا پاسداری خواهند کرد.

به گزارش مهر ، سردار حجازی اظهار داشت: انجام مانورها، رزمایش‌ها و زنده نگهداشتن یاد و نام شهدا به دشمن اثبات کرده و می‌کند که این ملت بر سرآرمان‌های خود استوار است و هرگز از آنها دست برنخواهد داشت.

وی همچنین پیشرفت و توسعه کشور در عرصه‌های گوناگون را ناشی از همدلی و اتحاد ملت دانست و افزود: ایران راه پیشرفت را به روشنی آغاز کرده و همچنان در این مسیر تا رسیدن به مقصد نهایی حرکت خواهند کرد.

در این مراسم، سردار سرتیپ محمدتقی اوصانلو، ‌فرمانده پیشین سپاه عاشورا به سمت فرماندهی قرارگاه عاشورا شامل استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان منصوب و سردار علی‌اکبر پورجمشیدیان به عنوان فرمانده سپاه عاشورای آذربایجان شرقی معرفی شد.