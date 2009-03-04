پژوهشگران در تحقیقات خود تحت تاثیر چهره های برجسته قرار نگیرند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد آیت الله واعظ طبسی ظهر امروز در همایش تجلیل از اساتید نمونه، طلاب ممتاز و پژوهشگران نمونه حوزه علمیه خراسان افزود: پایه و اساس فکر و تفکر و اندیشیدن را علم است و پژوهشگران باید بر اساس تحقیق و روش های علمی پژوهشی به یقین برسند و تحت تاثیر چهره های برجسته قرار نگیرند.

وی نگاه جامع، کامل، وسیع و گسترده بر اساس نگاه به آینده در مدیریت را ضروری خواند و تصریح کرد: سیاست اصولی ما جذب همه سلائق در حوزه است، اما نه سلیقه هایی که بر پایه نظام و اسلام لطمه وارد کند.

مدیر حوزه علمیه خراسان رضوی خواستار توجه به مسائل اخلاقی و تربیتی و اجتناب از طرح مسائل سیاسی مخرب یکپارچگی موجود در حوزه شد و گفت: حوزه علمیه باید نیاز دنیا به تغذیه مسائل فکری را رفع کند و فرهنگ دینی را در جوامع دنیا گسترش دهد.

وی ضمن تاکید به مطالعه کامل و جامعه توسط اساتید حوزه، خواستار حفظ و تقویت روابط گرم و صمیمی میان طلاب و اساتید حوزه شد.

مدیر حوزه علمیه خراسان رضوی گفت: کلاس های درس حوزه علمیه باید منظم برگزار شود و طلبه ها در کنار درس باید با مجهز شدن به علم روز، نوآوری و خلاقیت، ارتباط فکری و عاطفی قوی با دیگران برقرار کنند.

وی ادامه داد: با استفاده از نوار و لوح فشرده و ابزارهایی از این دست برای آموزش مخالف نیستم، اما برای پرورش مجتهد، پژوهشگر و فقیه، طلبه باید در محضر استاد بنشیند و از روش تدریس او استفاده کند.

تولیت آستان قدس رضوی تحول را بسیار مفید و لازم خواند و گفت: البته در کنار تحول باید چهارچوب ها، معیارهای اسلامی، قرآن، سنت، عقل و اجماع نیز رعایت شود.