کتابخانه تخصصی "جوان و تربیت دینی" افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کتابخانه تخصصی "جوان، اوقات فراغت و تربیت دینی" با حضور حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی و حجت الاسلام نصیر نیک نژاد رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران صبح امروز 14 اسفندماه افتتاح شد.

مؤسسه تسنیم نور مؤسسه ای فرهنگی وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است که یکی از شاخصه های فعالیت آن طرح ملی سپهر ایرانی است و با یکهزار عضو دانش آموز، وظیفه سازماندهی، پرورش، هدایت و رشد استعدادهای جوان را به عهده دارد .

عمده فعالیت این طرح بخشهایی اردویی را شامل می شود تا اوقات فراغت را با هدف سازماندهی، پرورش، هدایت و رشد استعدادهای جوان پوشش دهد. کتابخانه تخصصی "جوان، اوقات فراغت و تربیت دینی" نیز با همین هدف افتتاح شده تا مورد استفاده کسانی که در زمینه اردویی و اوقات فراغت فعالیت می کنند، قرار گیرد.

از این کتابخانه تخصصی مربیان تربیتی، دانشجویان، استادان، معاونان فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و مربیان طرح ملی سپهر می توانند بهره مند می شوند.

این کتابخانه دارای 2 هزار و 500 عنوان کتاب در 6 هزار و 60 نسخه است که موضوعاتی مرتبط با جوان، روانشناسی تربیتی، مسائل اجتماعی و مسائل دینی مرتبط با جوانان را در برمی گیرد.