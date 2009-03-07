انتظار نتیجه از دوندگان ایران بیهوده بود/ 10سال دیگرهم بجایی نمی رسیم

احمد گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نباید به نتیجه تیم صحرانوردی ایران در گذشته توجه کرد زیرا تا چند سال پیش تعداد تیم های آسیایی به 10 تیم هم نمی رسید اما این دوره از مسابقات با حضور 20 تیم آسیایی، در سطح بسیار بالایی برگزار شد. هرچند دوندگان ایران نتایج درخشانی کسب نکردند اما از این بین تیم جوانان با کسب مقام پنجم عملکرد رضایت بخشی داشت.

وی افزود: کشورهای بحرین و قطر با استخدام ورزشکاران کنیایی و آفریقایی عرصه را بر دیگر کشورهای آسیا تنگ کرده اند و تمام مدالها را در چنین رقابتهایی از آن خود می کنند.

رئیس کمیته دوهای استقامت فدراسیون دوومیدانی خاطرنشان کرد: با حضور دونده های آفریقایی در مسابقات صحرانوردی آسیا انتظار کسب نتیجه از دوندگان کشورمان کاری بیهوده بود.

وی با بیان اینکه از این مسئله به کنفدراسیون دوومیدانی آسیا معترض شده ایم، گفت: این مشکل باید بدست کنفدراسیون دوومیدانی آسیا حل شود، اعتقاد دارم باید تحول عظیمی در این قاره رخ دهد و از حضور چنین دوندگانی جلوگیری شود زیرا این دوومیدانی کاران مانع رشد دوهای استقامت در قاره آسیا می شوند.

گودرزی ادامه داد: اگر قرار باشد در چنین موقعیتی نتیجه تیم ما کمرنگ عنوان شود ایران هم می تواند با استخدام دوندگان آفریقایی مشکل خود را حل کند. قطعا درچنین شرایطی توسعه دوومیدانی در داخل کشورها با استفاده از پتانسیل خودشان غیر ممکن است.

وی با بیان اینکه دوندگان استقامتی ایران پیش از این حرفهای زیادی برای گفتن داشتند تاکید کرد: در صورت تسریع روند حضور ورزشکاران آفریقایی در قاره آسیا، فدراسیون دوومیدانی ایران اگر 10 سال دیگر هم برنامه ریزی کند نمی تواند به جایی برسد.

گودرزی با بیان اینکه برای حفظ جایگاه فعلی و ارتقاء آن باید راهکارهای اساسی ارائه شود، گفت: دیگر نمی توان به کسب مدال در آسیا فکر کرد اما حداقل با کمک سازمان تربیت بدنی و بهبود شرایط مالی و تجهیزات می توان برنامه گسترده ای را برای استعدادیابی درکل کشور و توسعه این رشته آغاز کرد تا در آینده شاهد حفظ جایگاه فعلی دوهای استقامت و نیمه استقامت ایران در آسیا باشیم.