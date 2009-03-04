ضریح جدید امامزاده عبدالمهیمن (ع) در بوشهر رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، در آیین رونمایی از این ضریح، مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان بوشهر با بیان این امامزاده عبدالمهیمن (ع) یکی از اماکن متبرکه معروف و دارای شجره نامه مضبوط است، گفت: ساختمان بقعه به عنوان یک اثر تاریخی در میراث فرهنگی و گردشگری به ثبت رسیده است.

حجت الاسلام عباس صداقت افزود: متاسفانه عملیات مرمت و بازسازی بقعه که از سوی اداره میراث فرهنگی استان دنبال می شده نیمه کاره باقی مانده است.

وی اظهار داشت: این ضریح با هزینه ای بالغ بر 14 میلیون تومان و به دست هنرمندان اصفهانی ساخته شده است.

امامزاده عبدالمهیمن (ع) در جنوبی شهر بوشهر قرار دارد.