دانشگاه محل تضارب افکار است / نباید مانع سخنرانی من می شدند

به گزارش مهر از همدان ، مهدی کروبی با تاکید بر اینکه "دانشگاه محل تضارب افکار است و باید سیاسی باشد" افزود: مطمئنا دانشجویان دارای گرایش‌های مختلف سیاسی هستند و باید آنها در دانشگاه آزادانه فعالیت کنند.

وی ادامه داد: هدف از سخنرانی من در این دانشگاه صحبت درباره کلیات انتخابات و حضور حداکثری افراد در انتخابات است.

وی با اشاره به سخنرانی روز گذشته میرحسین موسوی در دانشگاه تهران نیز اظهار داشت: مسئولان دانشگاه تهران با برخورد مناسب با این موضوع نشان دادند که سخنرانی در دانشگاه مشکلی ندارد و با توجه به اینکه قوانین در همه جای این کشور یکسان است نباید مانع سخنرانی من در دانشگاه همدان می‌شدند.

کروبی گفت: دانشگاه باید محل بحث و تبادل نظر باشد.

لغو سخنرانی دبیرکل حزب اعتماد ملی در مسجد مهدیه یکی دیگر از رخدادهای این سفر است که کروبی درباره این موضوع نیز اظهار داشت: چنانچه مجوز سخنرانی ندهند به مسجد رفته و در آنجا نماز می‌خوانم پس از نماز نیز روضه می‌خوانم چرا که ساده‌ترین شکل سخنرانی است.

زمان ورود حجت الاسلام کروبی به همدان ساعت 17 عصر اعلام شده بود که با تاخیر 3 ساعته همراه شد.