40 نماینده فلسطین در زندان های اسرائیل هستند/ لزوم بازسازی سریع غزه

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بحر که در نخستین روز از کنفرانس بین المللی "فلسطین مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت" در سالن اجلاس سران تهران سخن می گفت، تصریح کرد: امروز صدای شیون و ناله مادران دغدار و فریاد وا اسلاما از سرزمین فلسطین بلند است.

وی با تقدیر و تشکر ازجمهوری اسلامی ایران به خاطر برگزاری کنفرانس بین المللی فلسطین مظهر مقاومت و غزه قربانی جنایت بیان داشت: تجاوزات ناجوانمردانه صهیونیست ها به غزه 22 روزه به طول انجامید و آنان در این جنگ از انواع سلاح های کشتار جمعی استفاده کردند و بیش از 2 هزار تن بمب ممنوعه بر سر ملت ما ریختند.

بحر با اشاره به اینکه در جنگ 22 روزه صهیونیست ها علیه مردم فلسطین هزار و 300 نفر کشته و حدود 5 هزار تن مجروح شدند یادآور شد: بسیاری از این افراد از کودکان وکهنسالان بودند و علاوه بر این ده ها هزار نفر از مردم غزه و فلسطین نیز در این جنگ آواره شدند و تاسیسات زیر بنایی فلسطین کاملا منهدم شده است.

نایب رئیس مجلس فلسطین با تاکید بر اینکه مجلس این کشور بر اثر حملات صهیونیست ها به طور کامل منهدم شده است، گفت: وزیر کشور فلسطین بر اثر این حملات به شهادت رسید و هم اکنون 40 نماینده مجلس فلسطین همچنان در زندان های رژیم صهیونیستی به سر می برند.

وی پیروزی غزه را معجزه وموهبت الهی دانست و اظهار داشت: چهارمین قدرت جهان در برابر فلسطین بی سلاح شکست خورد.

بحر تاکید کرد: ما همچنان مقاومت می کنیم و در سرزمین خود باقی می مانیم تا به شهادت برسیم .وی اضافه کرد: حق ما این است که از خود در مقابل صهیونیست ها دفاع کنیم و از کشورهای اسلامی می خواهیم از نظر مالی و سیاسی در کنار ما بایستند.

این نماینده مجلس فلسطین بر ضرورت تشکیل دادگاه های بین المللی برای محاکمه رهبران رژیم صهیونیستی تاکید کرد و گفت: ما بر اسلامی و عربی بودن بیت المقدس تاکید می کنیم و از رهبران عرب می خواهیم به وظایف و مسئولیت های خود در قبال فلسطین عمل کنند.

نایب رئیس مجلس فلسطین همچنین بازسازی هر چه سریعتر غزه را خواستار شد و با تاکید بر اینکه بازسازی غزه نباید جنبه سیاسی پیدا کند بیان داشت: ما خواستار افزایش تلاش های پارلمانی و اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی برای آزادی زندانیان به ویژه نمایندگان مردم فلسطین هستیم.

احمد بحر در پایان بر لزوم وحدت گروه های فلسطینی تاکید و ابراز امیدواری کرد که پنجمین کنفرانس بین المللی فلسطین در مسجد الاقصی برگزار شود.